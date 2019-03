IN OCCASIONE DEI VENT’ANNI DI SALVALARTE: INCONTRO PUBBLICO “VERSO UNA RETE DEL VOLONTARIATO AMBIENTALE-CULTURALE A PADOVA

Sabato 30 marzo,

Scuola della Carità. Via San Francesco, 61

Ore 10.00

Incontro pubblico: Vent’anni di Salvalarte di Legambiente

Saluti istituzionali di:

Andrea Colasio, assessore alla cultura del comune di Padova

Cristina Piva, assessore al volontariato e servizio civile del comune di Padova

Emanuele Alecci, presidente CSV di Padova

Salvalarte, la storia di questi vent’anni

Sandro Ginestri, presidente Legambiente Padova

Aldo Nicoletti e Amedeo Artioli, volontari Salvalarte Legambiente Padova

Ore 11.00

“Verso una rete del volontariato ambientale-culturale a Padova”

Interverranno:

Franco Salcuni, Direzione nazionale Legambiente

Antonio Daniele, presidente Accademia Galileiana di scienze, lettere e arti di Padova

Parteciperanno inoltre le varie realtà con cui Legambiente-Salvalarte ha collaborato in questi anni, tra cui l’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti, l’Arciconfraternita di Sant’Antonio di Padova, il Comitato Mura di Padova, il FAI – Delegazione di Padova e il Rotary Club Padova.

La tavola rotonda è aperta a tutte le associazioni che si occupano della valorizzazione dei beni culturali cittadini, per creare un momento di condivisione e confronto tra tutti coloro che lavorano in questo campo.

Conclusioni: Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto

Al termine, per tutti, il brindisi per gli auguri di buon compleanno di Salvalarte Legambiente Padova.

”Salvalarte – spiega Tiziana Mazzucato, responsabile di Legambiente-Salvalarte – è il gruppo di volontariato di Legambiente Padova nato venti anni fa, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione dei monumenti meno conosciuti o non aperti al pubblico. Oggi il gruppo Salvalarte-Legambiente Padova si occupa dell’apertura e delle visite della Scuola della Carità e dell’Oratorio di Santa Margherita, di cui si prende cura da vent’anni. Inoltre da circa un decennio apre al pubblico anche la Torre dell’Orologio e la Reggia Carrarese, quest’ultima inserita tra gli otto luoghi candidati al riconoscimento dell’UNESCO. Col lavoro dei volontari riteniamo di aver contribuito a conseguire questo traguardo”.

Salvalarte nacque nel 1999 quando un primo gruppo di volontari si è reso disponibile per l’apertura di un luogo di Padova dimenticato: la Scuola della Carità. Grazie alle aperture al pubblico di Salvalarte il sito nel 2007 è stato restaurato e restituito al suo originale splendore.

(Legambiente Padova)