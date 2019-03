I giovani nella societa’ multietnica e multiculturale

(Milano, 29 aprile 2019) – Intervengono rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni, del giornalismo e del mondo musicale

Milano, 29 marzo 2019 – Martedi’ 2 aprile 2019, alle 8.30, presso l’Aula Magna dell’Universita’ di Milano-Bicocca (Edificio U6, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano), Amici di Zona 2, Noi Zona 2 e il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Universita’ di Milano-Bicocca organizzano un convegno sul rapporto tra giovani e societa’ multietnica e multiculturale con la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni, del giornalismo e del mondo musicale. Durante il convegno verranno illustrati i risultati di una indagine su di un campione di studenti/studentesse degli istituti superiori della Zona 2 di Milano sul tema del multiculturalismo. Il programma della giornata si articola su un’alternanza di interventi di diversi relatori con brevi inserti musicali.

L’accesso e’ libero con accredito fino ad esaurimento posti, previa ISCRIZIONE al form online. Intervengono ? Cristina Messa, Rettore dell’Universita’ degli Studi Milano-Bicocca ? Lamberto Bertole’, Presidente del Consiglio Comunale di Milano ? Bruno Marasa’, Responsabile dell’Ufficio di Milano del Parlamento europeo ? Giampaolo Nuvolati, Direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Universita’ degli Studi Milano-Bicocca, responsabile della ricerca sugli studenti ? Giangiacomo Schiavi, Giornalista e scrittore ? Don Virginio Colmegna, Presidente della Fondazione Casa della Carita’, insignito dal Parlamento Europeo del Premio del Cittadino europeo 2018 ? Don Luca Bressan, Vicario Episcopale Diocesi Milano per la Cultura, la Carita’, la Missione e l’Azione sociale ? Milena Santerini, Ordinaria di Pedagogia dell’Universita’ Cattolica, Direttrice del Centro di Ricerca sulle Relazioni interculturali – Comunita’ di Sant’Egidio ? Marco Accornero, Segretario Generale dell’Unione Artigiani Milano, Monza e Brianza e Membro di Giunta della Camera di Commercio (Cciaa) ? Mahmoud Asfa, Presidente del consiglio direttivo della Casa della cultura islamica di via Padova, premiato nel 2009 con l’Ambrogino d’Oro ? Alicia Erazo, Rappresentante del Collegio Latinoamericano dei Giornalisti in Italia ? Giancarlo Perego, gia’ Capo Servizio della Cronaca di Milano del Corriere della Sera ? Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera ? Malika Ayane, Cantautrice ? Mike Lennon, Rapper italo-vietnamita

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)