Gdpr Day a San Marino:”straordinarie opportunita’ per imprese e cittadini”

(Citta’ di San Marino, 29 marzo 2019) – Con la nuova Legge 171/2018 la Repubblica del Monte Titano si allinea al Regolamento europeo sulla privacy. Trecento partecipanti tra addetti ai lavori e imprenditori sammarinesi per il “Gdpr Day”. Antonello Soro: “Scelta di dotarsi di una normativa di adeguamento al Gdpr rappresenta scelta importante per innovazione e correttezza dei rapporti commerciali nel segno della tutela della persona”. Tavola rotonda finale con il presidente di Federprivacy e il comandante del Gruppo Privacy della Guardi di Finanza insieme a vari DPO di grandi realta’ italiane

Citta’ di San Marino, 29 marzo 2019 – Ad appena poche settimane dalla ratifica della Legge 171/2018, con la quale San Marino si allinea ai princi’piu’ del Regolamento UE 2016/679, sono stati oltre 300 tra imprenditori sammarinesi e addetti ai lavori i partecipanti al “Gdpr Day” per quella che e’ stata definita la piu’ importante novita’ legislativa in una generazione nell’ambito di protezione dei dati nella Repubblica del Monte Titano. Durante la giornata, che ha visto la partecipazione di numerosi esperti della materia e di ben tre autorita’ garanti per la protezione dei dati personali, ovvero l’Avv. Nicola Fabiano, presidente del Garante di San Marino, Giovanni Buttarelli, Garante europeo, e Antonello Soro, presidente dell’Authority italiana per la privacy, che nel suo intervento ha mostrato parole di apprezzamento per l’emanazione della nuova legge sulla privacy:

‘La scelta di San Marino di dotarsi di una normativa di adeguamento al Gdpr rappresenta una scelta importante finalizzata a favorire l’innovazione e la correttezza dei rapporti commerciali nel segno della tutela della persona. Sono straordinarie le opportunita’ offerte ad imprese, pubbliche amministrazioni, professionisti, oltre che agli stessi cittadini, da una disciplina, quale quella di protezione dati, che e’ volta a regolare la gestione dell’elemento fondativo della societa’ e dell’economia digitali: il dato personale. Disciplinare le condizioni di utilizzo dei dati, l’ambito della loro circolazione, le garanzie per l’identita’ che riflettono – ha sottolineato Soro – significa infatti governare il presente e il futuro, armonizzare economia e persona, tecnologia e umanita’, sicurezza e liberta’.”

Dopo la sessione della mattina, il convegno e’ proseguito con una tavola rotonda moderata dal presidente di Federprivacy Nicola Bernardi, alla quale hanno partecipato il Colonnello Marco Menegazzo, Comandante del Gruppo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, ed alcuni data protection officer di grandi realta’ italiane, che hanno riportato le loro esperienze sul campo a beneficio della platea di addetti ai lavori. Le considerazioni comuni degli esperti che sono emerse durante il dibattito generale e che hanno fatto piu’ volte eco alle affermazioni del Garante Antonello Soro, e’ stato che il nuovo “Gdpr” sammarinese comportera’ la necessita’ di innalzare il livello di protezione dei dati personali e l’introduzione di nuove misure prescritte dal nuovo testo di legge, ma che d’altra parte questo stesso portera’ piu’ tutele per gli interessati e maggiori opportunita’ di business con gli investitori stranieri che potranno contare su garanzie piu’ elevate per lo sviluppo del loro business nella Repubblica della Serenissima. L’evento si e’ svolto al Centro Congressi Kursaal di San Marino con il patrocinio di Federprivacy, e a breve gli atti e le presentazioni messe a disposizione dai relatori saranno scaricabili sul sito www.gdpr.sm.

