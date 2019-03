Firenze, Becchetti e Zamagni aprono il primo Festival Nazionale dell’Economia Civile

(Firenze, 29 marzo 2019) – Ha preso il via a Firenze, presso il prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, il primo Festival Nazionale dell’Economia Civile.

A fare gli onori di casa e’ stato il Sindaco di Firenze Dario Nardella: ‘Gli attuali indicatori dell’economia, purtroppo, non riescono a farci comprendere a pieno la situazione economica attuale. Ecco perche’ occorre un cambiamento.

L’economia civile mette al centro la persona, ma anche il lavoro e l’impresa. Il lavoro, infatti, e’ un valore che rappresenta la dignita’ dell’uomo; non i soldi. D’altronde tutto cio’ e’ racchiuso anche nell’articolo 1 della Costituzione Italiana ed e’ per questo che non capisco le attuali politiche di assistenzialismo. Come puo’ il Reddito di Cittadinanza incrementare la ricerca di lavoro?

Sono fiducioso che questo festival crescera’, poiche’ la chiave piu’ moderna dell’economia civile e’ la cultura’.

Augusto Dell’Erba (Presidente Federcasse BCC) ha dichiarato: ‘L’idea di questo Festival nasce in Federcasse, ma molti ci hanno aiutato. Siamo a Firenze, poiche’ questo e’ il luogo dell’Umanesimo e di un modo di intendere l’economia finalizzata al bene comune – . Per dell’Erba sara’ importante ragionare anche di un nuovo approccio alla finanza, capace di creare realmente utilita’ sociale e benessere diffuso – . ‘in questo senso – ha concluso – particolare e’ l’esperienza delle banche cooperative di comunita’, quali le bcc e case rurali’.

Leonardo Becchetti (Direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e Cofondatore di NeXt) ha sottolineato come sia ‘importante fare un passo avanti e capire cosa significa ‘generativita’ – . L’economia civile significa ‘uno+uno fa tre – e va contro la filosofia del ‘uno contro uno fa meno di due – . Il valore che si crea e’ maggiore di quello che si crede. Oggi non basta avere contenuti, ma bisogna sapere comunicarli. Il mondo gira intorno alle nostre grandi scelte di consumo. Dovremmo premiare le aziende all’avanguardia nel settore dell’ambiente.Attivando meccanismi partecipativi.

L’attuale sistema brucia leader, ma l’economia civile, al contrario, punta alla collaborazione. La fiducia puo’ creare cooperazione e moltiplicare la nostra capacita’ di fare’

Stefano Zamagni (professore di economia politica all’universita’ di bologne a e Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali) ha confermato: ‘Chi ama la liberta’, punta allo sviluppo, non alla crescita. L’Economia Civile non si accontenta di progredire, ma punta alla difendere la biodiversita’ anche imprenditoriale.

Ricordando come il concetto di economia civile richiami ad una ‘produttoria – degli interessi dei singoli (e non in una loro mera sommatoria), per creare autentico bene comune, Zamagni ha ricordato come l’Economia civile vuole piu’ tipologie di imprese, che competano fianco a fianco, anche aiutandosi. La biodiversita’ e’ la prima garanzia di liberta’. L’economia ha senso solo se ha come fine il bene comune’.

