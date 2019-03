Camion Basko tornera’ a Genova?

Hanno fatto il giro del mondo le immagini del camion, rimasto sospeso nel vuoto quel terribile 14 agosto del 2018: il giorno del crollo del ponte Morandi in cui morirono 43 persone. L’azienda su mezzo simbolo: “Pensiamo che capoluogo ligure sia la sua casa”

Roma, 29 mar. (AdnKronos) – “Quando abbiamo saputo che” il camion “era stato venduto, abbiamo deciso di acquistarlo per riportarlo a Genova”. E’ quanto ha detto Lucia Bruzzone, responsabile relazioni esterne di Sogegross, gruppo proprietario dell’insegna Basko. Hanno fatto il giro del mondo le immagini del mezzo, rimasto sospeso nel vuoto quel terribile 14 agosto del 2018: il giorno del crollo del ponte Morandi in cui morirono 43 persone. “Non era di nostra proprieta’, ma dell’azienda Damonte che ha in appalto il nostro servizio di trasporto” precisano dall’azienda. Ancora non abbiamo deciso come “poter utilizzare” il camion, conclude la Bruzzone, ma “pensiamo sia” il capoluogo ligure “la sua ‘casa’, visto il grande valore simbolico di speranza”, assunto dopo la tragedia.

