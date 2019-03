Bimbo morto dopo caduta da carro, mamma tra indagati

Il piccolo, di soli 2 anni, e’ deceduto il 5 marzo scorso durante una sfilata di Carnevale nel centro di Bologna. Avvisi di garanzia anche per l’ingegnere collaudatore e il proprietario della struttura. L’ipotesi per tutti e’ di omicidio colposo



Bologna, 29 mar. (AdnKronos) – Ci sono tre indagati per la morte del bambino di due anni caduto, il 5 marzo scorso da un carro di carnevale, in pieno centro a Bologna, nel corso di una sfilata per il martedi’ grasso. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati dai carabinieri. Gli indagati sono: l’ingegnere collaudatore, il proprietario e allestitore del carro, la mamma del piccolo che era con lui sul carro al momento della tragedia. L’ipotesi per tutti e tre e’ di omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto per consentire di nominare i consulenti di parte per assistere gli accertamenti tecnici.

(Adnkronos)