AutomotoTV arriva sul digitale terrestre: al via AutomotoTV Lazio, H24 sul canale 196

(Roma 29 marzo 2019) – Roma, 29 marzo 2019 – Importanti novita’ televisive per tutti gli appassionati di auto e moto: AutomotoTV, il canale tutto motori di Sky, sbarca a grande richiesta sul digitale terrestre di Roma e del Lazio, al canale 196, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Gli innamorati delle due e delle quattro ruote della regione potranno finalmente assistere alla programmazione di AutomotoTV nazionale mentre, assoluta anteprima per l’intero settore, la quota di programmazione locale consentira’ a tante realta’ della Capitale e del Lazio, club, associazioni, team e naturalmente a tutti gli operatori del mondo auto, moto e mobilita’ di trovare finalmente il giusto spazio, accanto ai principali brand nazionali dell’automotive, nel ricco palinsesto di AutomotoTV, dal 2012 l’unica televisione tematica italiana interamente dedicata ad auto e moto. Con oltre 40 programmi originali sulle quattro e sulle due ruote a motore, dirette e differite dei principali campionati italiani e internazionali, news e spazi esclusivi di approfondimento, AutomotoTV e’ da sempre il punto di riferimento televisivo per tutti gli appassionati, con produzioni e servizi che abbracciano tutte le discipline, gli orientamenti e le specialita’ del mondo auto, dal rally alla formula e, dall’elettrico alle supercar, dalle 4×4 alle storiche, e del mondo moto, dal trial all’ enduro, dal motocross alla pista, dal classic al custom, dal turismo alle special, senza dimenticare naturalmente quad, pit bike e la nuovafrontiera dell’e-bike.

Appuntamento dunque con AutomotoTV Lazio, canale 196 del digitale terrestre, a Roma e in tutto il Lazio.

