Universita’: 8.200 candidati per test Medicina e Odontoiatria Cattolica Roma

Roma, 28 mar. (AdnKronos Salute) – Sono 8.244 i candidati, provenienti da tutta Italia, al concorso di ammissione al primo anno dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Universita’ Cattolica, convocati domani 29 marzo (ore 11) all’Ente Fiera di Roma. A provarci sono quasi cento in piu’ rispetto allo scorso anno, quando si iscrissero in 8.163.

“Quest’anno alla prova di selezione sono iscritti 7.785 candidati per Medicina (5.261 femmine e 2.524 maschi), che si contenderanno uno dei 270 posti a concorso, con un rapporto di circa 1 ammesso ogni 30 candidati; sono invece 459 i candidati per i 25 posti di Odontoiatria (227 femmine e 232 maschi), 1 ammesso ogni 18 partecipanti al concorso. I candidati provengono da tutte le Regioni, ma per la maggior parte da Campania, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia”, sottolinea la Cattolica.

Intanto, lo scorso 27 febbraio si e’ tenuto il test per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in ‘Medicine and Surgery’, interamente computer-based e in lingua inglese: 1.005 sono stati i partecipanti per i 50 posti a concorso (30 per cittadini non Ue e 20 per Ue).

Gli aspiranti camici bianchi svolgeranno la prova alla Fiera Roma (via Portuense 1645): e’ previsto un servizio di bus navetta gratuito che permettera’ ai candidati di raggiungere l’ingresso Nord della Fiera con partenza dalla stazione Fs Fiera Roma con fermate su Via Eiffel (aree parcheggio) e all’ingresso Est. A disposizione dei partecipanti un dettagliato vademecum a cura del Servizio gestione carriera e servizi agli studenti della Sede di Roma dell’Universita’ Cattolica per informare e rendere agevole l’arrivo e i percorsi presso il luogo del test.

Dall’ingresso della Fiera saranno creati due flussi canalizzati: uno per i candidati, ospitati prima dell’avvio del test nel Padiglione 9 (dotato di punti ristoro e servizi), e successivamente accolti nei padiglioni d’esame (5, 6, 7 e 8); l’altro portera’ gli accompagnatori dei candidati nel Padiglione 10, dotato anch’esso di punti di ristoro e servizi. Per assicurare il regolare espletamento del concorso, saranno impegnati oltre 300 assistenti.

Il Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria (2019-20) prevede una prova scritta che consiste in 120 quesiti a risposta multipla sui seguenti argomenti: 70 quesiti di ragionamento logico e logico matematico, 30 quesiti di cultura scientifica (10 di chimica, 10 di fisica, 10 di biologia), 5 di cultura generale, 5 di conoscenza della lingua inglese, 10 di cultura etico-religiosa. I risultati della prova verranno pubblicati nel sito Internet dell’Universita’ Cattolica a decorrere dall’8 aprile e potranno essere consultati all’indirizzo http://roma.unicatt.it.

(Adnkronos)