Minoranze: al via progetto ue tra veneto, fvg e slovenia per valorizzare cimbri, ladini e friulani (3)

(AdnKronos) – “Il progetto valorizza il patrimonio culturale materiale e immateriale delle comunita linguistiche autoctone come valore aggiunto per lo sviluppo economico e del turismo culturale e sostenibile dei territori – sottolinea Manuela Lanzarin, assessore regionale alle minoranza linguistiche – Far conoscere le specificita di un territorio contribuisce a far comprendere la storia, in particolare alle generazioni piu giovani, valorizzando identita locali e percorsi di autonomia”.

Alla presentazione di avvio di Primis sono intervenuti, oltre all’assessore Lanzarin, Maurizio Tremul dell’Unione italiana in Slovenia (capofila del progetto), il segretario generale del ministero per gli sloveni all’estero Robert Koje, la responsabile della direzione Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia Antonella Manca, i rappresentanti delle due associazioni della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia Xenia Dobrila e Walter Bandelj, Cinzia Gozzo del Vegal, Liviana Ferrario della Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada, Claudia Pergar della Camera per il turismo e l’ospitalita della Slovenia.

(Adnkronos)