LUTTO IN CONFESERCENTI

La FAIB-Confesercenti di Vicenza, ricorda con profondo affetto Luigi Azzolin, legato alla categoria da un passato come gestore attento, scrupoloso e sempre disponibile con clienti, amici e conoscenti. Per poi sposare la causa associativa come funzionario nel settore della distribuzione di carburanti, nella sede della Confesercenti di Vicenza.

I colleghi gestori e funzionari, lo ricordano per il suo impegno e abnegazione nel lavoro come missione di vita. Sempre presente nelle trasferte romane a difesa della categoria. Così come nei periodi caldi in cui la categoria è scesa nelle piazze con scioperi e manifestazioni.

Un caldo abbraccio e saluto da tutte le piazze e piazzali dei gestori e dalla Confesercenti di Vicenza.

(Confesercenti Veneto Centrale)