Positiva serata dedicata al Credito per le piccole e medie imprese Vicentine.

I nostri tecnici hanno dedicato un focus al rapporto con le banche e dato suggerimenti di approccio e presentazione in banca. Molte sono le opportunità offerte dal nostro ufficio sia in termini di garanzie che di bandi Regionali.

Chiamateci per saperne di più! 0444569933 vicenza[email protected]

(Confesercenti Veneto Centrale)