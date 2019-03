Le Fonti Asset Management si rinnova per andare incontro alle nuove richieste dei professionisti

(Milano, 28 marzo 2019) – Il magazine dedicato al risparmio gestito cambia pelle: nuovo logo, nuova grafica e soprattutto tanti nuovi contenuti per andare incontro alle esigenze dei professionisti della consulenza.

MILANO, 28 marzo 2019 – Grandi cambiamenti per Le Fonti Asset Management, il magazine bimestrale sul risparmio gestito di Le Fonti, che mira ad essere il primo magazine del settore grazie da un processo inclusivo, che vede il coinvolgimento di tutti i player e professionisti del settore. Il nuovo Le Fonti Asset Management verra’ presentato in occasione Salone del Risparmio che si terra’ a Milano dal 2 al 4 aprile e tutti i partecipanti all’evento potranno ritirare gratuitamente la propria copia del nuovo numero presso l’edicola del Salone del Risparmio. Le novita’ del progetto editoriale sono radicali a partire dal nuovo logo, piu’ moderno e che all’interno della copertina si integra con il personaggio del mese e la cover story, a simboleggiare una perfetta compenetrazione tra contenuto e grafica. In ogni numero una cover story che mira a dare una visione differente dei protagonisti del settore, con interviste dedicate che spaziano da temi di mercato, vita professionale e interessi personali. Una scelta adottata per offrire una maggiore conoscenza delle figure chiave del settore. Non solo testi: ogni articolo e’ corredato da elementi grafici e infografiche volte a dare i principali highlights dei contenuti offrendo quindi una chiave di lettura immediata dei punti cardine. Dato il grande successo riscosso nel corso dell’anno, sempre piu’ spazio viene dato alle indagini condotte dall’Ufficio Studi Le Fonti, che attraverso survey online (a cui partecipano circa 1300 professionisti) interpreta e comunica il sentiment di consulenti finanziari, private banker e professionisti del risparmio gestito, cuore pulsante dell’industria di riferimento. Continua la collaborazione con Morningstar, leader della ricerca finanziaria indipendente, che in ogni numero affronta i temi caldi dei mercati con le proprie analisi ad alto valore aggiunto. Ancora piu’ approfondimento anche per quanto riguarda le soluzioni e strategie di investimento: in ogni numero vengono infatti messe a confronto le strategie di investimento delle societa’ di investimento offrendo una visione completa dei prodotti.

Nuove rubriche, dalla televisione alla stampa. #Consapevolmente: nato come format televisivo originale di Le Fonti TV, condotto ogni mese da Annalisa Lospinuso, arriva anche sul magazine #Consapevolmente, che affronta le tematiche riguardanti la sfera previdenziale ed assicurativa in collaborazione con CNP Partners. Women in Finance: le professionalita’, la vita e le esperienze delle professioniste della finanza e dell’economia si raccontano nella rubrica fissa, nata dall’omonimo format tv originale di Le Fonti TV, in onda ogni venerdi’ alle ore 10.30 e condotta da Annabella D’Argento. Anche il lifestyle entra nelle pagine di Le Fonti Asset Management, con una rubrica dedicata alle auto e uno spazio dedicato agli oggetti del design, lusso e high-tech.

Le Fonti TVLe Fonti TV e’ la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione e’ riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV e’ una realta’ affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

