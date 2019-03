la Giunta comunale a cena alle Cucine economiche popolari

L’intera Giunta comunale ha cenato alle Cucine economiche popolari di via Tommaseo, insieme agli ospiti che ogni giorno usufruiscono dei preziosi servizi messi a disposizione delle persone piu’ bisognose.

Sindaco ed Assessori sono stati accolti dal vescovo Claudio Cipolla, da don Marco Cagol, vicario episcopale per i rapporti con il territorio, e da suor Albina Zandona’, responsabile delle Cucine.

Una visita assolutamente informale, durante la quale gli Amministratori hanno dialogato con gli ospiti presenti, con gli operatori e con i volontari che operano quotidianamente alle Cucine e che si inserisce tra le attivita’ che la Chiesa padovana ha intrapreso per far conoscere la realta’ delle Cucine economiche popolari e i servizi che vengono messi a disposizione a favore di persone che vivono diverse forme di disagio e poverta’.

I membri della Giunta hanno prima cenato insieme agli ospiti, in compagnia anche del Vescovo e poi visitato insieme a don Marco Cagol e suor Albina gli spazi della struttura che, oltre ai pasti, mette a disposizione altri servizi fondamentali: docce, distribuzione vestiario e servizio medico.

L’incontro e’ servito a tutti anche per capire meglio il complesso funzionamento delle Cucine, approfondire le tematiche relative ai percorsi di sostegno e aiuto alle persone che le frequentano nell’ottica di una sempre migliore collaborazione anche con il Comune.

Sindaco e Assessori hanno espresso il loro ringraziamento e il loro apprezzamento per l’insostituibile servizio che le Cucine economiche popolari mettono a disposizione di tutta la citta’ e confermato la loro attenzione e disponibilita’ ad essere al fianco di operatori e volontari in questa attivita’ a favore delle persone piu’ deboli che vivono in citta’.

