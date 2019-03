Este: ESTE A TEATRO

ESTE A TEATRO

Pubblicato Mercoledì, 27 Marzo 2019

LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR, giovedì 28 marzo al Farinelli, conclude la rassegna di prosa dal titolo “In cerca di un sorriso”. Proseguono le rassegne “Femminilità” e “N(u)OVE D’ESTE”, venerdì 29 e sabato 30 marzo, al Filodrammatici.



La compagnia Atir Teatro Ringhiera salirà domani sera sul palco del Teatro Farinelli di Este a conclusione di una rassegna di prosa che ha colto ancora una volta nel segno.



«Il fulcro della rassegna che si conclude domani è stata la donna e il suo universo multi-sfaccettato, complesso e affascinante – commenta il sindaco Roberta Gallana -. Al pubblico è piaciuto. Grande successo anche per la rassegna del teatro per famiglie, al Filodrammatici, che ha registrato ogni volta il tutto esaurito».



Il felice connubio tra Comune di Este, Teatro Stabile del Veneto e Circuito Arteven ha dato vita al cartellone “In cerca di un sorriso”, portando sulla scena di Este sei spettacoli serali e quattro domenicali, per famiglie.



Gli appuntamenti a teatro proseguono venerdì 29 marzo, alle 21 al Teatro dei Filodrammatici, nell’ambito del programma “Femminilità – Ieri Oggi Domani” promosso dal Comune di Este in collaborazione con reti, enti, operatori culturali del territorio e associazioni locali. L’Associazione culturale Villa Dolfin Boldù porta in scena lo spettacolo comico brillante 8 donne e un matrimonio, testo e regia di Viviana Larcati.



Sabato 30 marzo, sempre al Filodrammatici alle 21.00, tocca alla fortunata rassegna di giovane drammaturgia “N(u)OVE D’ESTE”. La città invisibile (o Della semplicità) è il titolo dello spettacolo della Compagnia Matricola Zero, che si propone di commuovere, far sorridere e lasciare col fiato sospeso gli spettatori, trattando il “problema dei senzatetto”. Villa Dolfin Boldù, Zagreo e Amour Braque sono le altre associazioni culturali protagoniste del cartellone teatrale.



Stefano Trevisan, della Compagnia Teatro Veneto Città di Este, organizzatore della rassegna, spiega: «Nuove d’Este vuole presentare un teatro diverso, non solo comicità, ma anche impegno e attenzione a temi sociali, mettendo in risalto le giovani compagnie teatrali atestine».