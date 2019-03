E-commerce prodotti tipici del sud, e’ l’anno della svolta

(ROMA, 27 Marzo 2019) – Gli alimenti sani e gustosi della dieta mediterranea, uniti ai numerosi risvolti benefici per la salute, hanno reso i prodotti tipici italiani – specialmente quelli del Sud Italia – particolarmente rinomati. E’ in questo clima che si inserisce il progetto Sapori dei Sassi. Angela Bottarini e Giuseppe Carlucci sono i titolari di una societa’ costituita nel 2008 – e da cui il progetto prende il nome – con un punto vendita presso Matera ed un e-commerce. L’obiettivo e’ lodevole: promuovere e valorizzare i prodotti simbolo della cultura gastronomica del Sud Italia, ampiamente pubblicizzati anche presso il relativo blog.

I coniugi Carlucci condividono l’amore e la passione per la famiglia ed il cibo, oltre che per il connubio di questi due elementi. Sapori dei Sassi e’ l’esempio virtuoso di azienda meridionale che ha saputo proporsi ad una platea nazionale e internazionale con un’ampia gamma di prodotti tipici italiani che vengono selezionati e venduti on-line. Su questo e-shop sara’ inoltre possibile acquistare prodotti provenienti da tutto il mondo. I migliori liquori e distillati internazionali ad esempio, oppure il foie gras d’oie entier.

Nel parlarvi del progetto Sapori dei Sassi, partiamo con l’illustrare quelli che potrebbero essere considerati i piu’ famosi tra i prodotti del Sud. Stiamo parlando dei prodotti tipici pugliesi, noti per la loro prelibatezza. Prodotti da forno come i taralli o il Pane di Altamura DOP. I taralli, come ben sappiamo, sono anelli di pasta non lievitata e successivamente insaporita con semi di finocchio, peperoncino e rosmarino. Il pane di Altamura DOP e’ invece prodotto con sole semole rimacinate di grano duro che viene coltivato nei comuni murgiani in provincia Bari.

Spostandoci poi di qualche chilometro piu’ a Sud ci inoltriamo nelle meravigliose terre della Calabria. Tra i prodotti tipici calabresinon possiamo non nominare la celebre ‘nduja. Proveniente della provincia di Vibo Valentia, la ‘nduja e’ un salume spalmabile piccante caratterizzato da un particolare color ruggine in grado di coinvolgere e stimolare i nostri sensi. Diverse sono le modalita’ di utilizzo, tra le quali ricordiamo l’accostamento con la pizza o in alternativa quale elemento di gustosi sughi. Volendo poi rimanere sempre nel mondo dei salumi troviamo l’inconfondibile soppressata calabrese, realizzata con grasso di maiale e peperoncino.

