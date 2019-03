Dalkia e METRON stringono un accordo di collaborazione per un’offerta digitale volta ad accelerare la transizione energetica degli indu

– PARIGI, 28 marzo 2019 /PRNewswire/ — L’accordo e’ stato siglato tra METRON, azienda innovativa nel digitale, e Dalkia per una nuova offerta di monitoraggio delle prestazioni energetiche e ambientali dei siti industriali, su misura e adatta per tutti gli ambiti di attivita’.

La soluzione Dalkia Analytics powered by METRON unisce l’esperienza in fatto di efficacia energetica di Dalkia e la tecnologia avanzata d’intelligenza energetica di METRON, che combina big data e intelligenza artificiale. Gli industriali potranno cosi’ ottimizzare, ininterrottamente, le prestazioni energetiche dei loro impianti e realizzare fino al 15% di risparmio sulla loro fattura energetica.

Poiche’ l’industria consuma quasi un quarto dell’energia francese e un terzo della sua elettricita’1, numerose iniziative hanno visto la luce per accompagnare questo settore verso la decarbonizzazione delle sue attivita’, come la norma ISO 50001 che promuove la messa in opera di un sistema di gestione dell’energia. L’offerta Dalkia Analytics powered by METRON, in particolare, accompagna le industrie in questo compito per facilitare la loro transizione energetica e la loro competitivita’.

Sylvie Je’hanno, Presidente-Direttrice Generale di Dalkia ha dichiarato: “Il lancio di questa offerta innovativa, creata in collaborazione con METRON, consentira’ di rinforzare le prestazioni dei nostri clienti industriali nella loro transizione energetica e digitale. Con questo nuovo servizio, le industrie entrano nell’era della fabbrica 4.0: ottimizzano il funzionamento dei loro impianti, realizzano un risparmio di energia e riducono la loro impronta di carbonio.”

“Sono fiero che un leader francese nel settore dei servizi energetici abbia scelto la tecnologia METRON per portare i suoi clienti ancora piu’ lontano nella transizione energetica. Questa collaborazione, senza vincolo di capitali, consentira’ inoltre di offrire nuovi servizi ai nostri clienti e di accelerare la nostra attivita’ in Francia, continuando al tempo stesso a svilupparci all’estero, dove realizziamo gia’ il 75% del nostro fatturato. Entriamo cosi’ con Dalkia in una fase chiave per la nostra crescita”, ha aggiunto Vincent Sciandra, Amministratore Delegato e fondatore di METRON.

Dalkia, al tuo fianco per accelerare le tue prestazioni energetiche durevoli.

Dalkia, filiale del gruppo EDF, accompagna i suoi clienti nella loro trasformazione energetica e digitale grazie alle sue due attivita’: la valorizzazione delle energie rinnovabili locali e il risparmio di energia. Dalkia propone ai suoi clienti soluzioni su misura in proporzione a ciascun edificio, ciascuna citta’, ciascuna collettivita’, ciascun territorio e ciascun sito industriale per aiutarli ad affrontare la sfida della transizione energetica e renderli piu’ smart.

METRON ambisce a trasformare l’energia in centro di profitto nel settore industriale (www.metronlab.com).

Con la sua soluzione d’intelligenza energetica, la piattaforma METRON-EVAR Factory (Energy Virtual Assistant) sfrutta le molteplici fonti di dati gia’ esistenti nelle fabbriche e trae vantaggio dalle tecnologie di punta per identificare le opportunita’ di ottimizzazione energetica in maniera proattiva e per collegarsi alle sue attivita’ energetiche decentralizzate. Piu’ di 80 esperti in campo energetico, data scientist e ingegneri specializzati lavorano oggi in Europa, in America Latina, in Medioriente e in Asia. Accompagnano industriali operanti in tutti i settori per massimizzare il valore dei loro dati e predisporre la loro ottimizzazione energetica.

1 Fonte: Ministe’re de la Transition e’cologique et solidaire, Le Point E’conomie, 2018

