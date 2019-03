CONTRIBUTI ALLE PMI FEMMINILI VENETE

3,2 milioni di euro per le imprese Venete al femminile, questo quanto la Regione ha stanziato per il 2019 .

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi a prevalenza femminile.

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica;

b) arredi nuovi di fabbrica;

c) negozi mobili;

d) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture;

e) impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi;

f) programmi informatici.

Caratteristiche

Attenzione l’investimento minimo deve essere di 30.000 euro quello massimo di 170.000 euro. Per entrambi l’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione dell’intervento.

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 10 aprile 2019, fino alle ore 18.00 di giovedì 18 aprile 2019. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e ora di ricezione da parte del Server Unico Regionale della e-mail certificata.

Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare il nostro ufficio credito ai numeri:

049 8698650 Padova

0444 569933 Vicenza

(Confesercenti Veneto Centrale)