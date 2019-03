Commisione pari opportunita’, elette presidente e vice presidente

E’ l’avvocata Luciana Sergiacomi la presidente della Commissione per le pari opportunita’, le politiche di genere e i diritti civili. La presidente e’ stata eletta nel corso della seconda riunione della Commissione, composta da 17 componenti. Vice presidente e’ Francesca Gislon, anche lei avvocata.

“I lavori della Commissione, che abbiamo fortemente voluto ricostituire, sono iniziati con forte spirito collaborativo – spiega l’assessora alle pari opportunita’, Marta Nalin – Ringrazio Luciana Sergiacomi e Francesca Gislon per la disponibilita’ a ricoprire dei ruoli che richiedono un grande impegno come pure tutte e tutti i componenti della Commissione. Pari opportunita’, diritti civili, questioni di genere sono temi sempre piu’ all’ordine del giorno, che ci obbligano ad affrontare sfide nuove e complesse, le competenze e le esperienze che mette in campo la Commissione possono essere un aiuto fondamentale” .

Luciana Sergiacomi, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Padova dal 1985, e’ specializzata in diritto di famiglia, delle persone e dei minori di eta’. E’ socio fondatore della Camera minorile di Padova e vicepresidente della Uncm (Unione Nazionale delle Camere minorili) e fa parte della Commissione pari opportunita’ della Regione Veneto e partecipa ai tavoli di lavoro Famiglia, mobilita’ ed integrazione, al tavolo di Coordinamento regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo.

Francesca Gislon, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Padova dal 1994, si occupa di diretto delle persone e dalla famiglia. Dal 1996 collabora stabilmente con il Centro Veneto Progetti Donna e ha partecipato come relatrice e docente a convegni, seminari e conferenze in materia di diritto di famiglia, diritto civile, contrasto alla violenza di genere.

