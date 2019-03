Brexit: al via help desk di confindustria veneto e agenzia dogane

Venezia, 28 mar. (AdnKronos) – Vista la grande incertezza relativa agli accordi sulla Brexit, l’Agenzia Dogane e Monopoli e Confindustria, stanno preparando un’approfondita analisi delle possibili procedure che regoleranno il futuro interscambio commerciale con il Regno Unito che rappresenta un importante mercato di sbocco per l’Italia. Nel 2017, infatti, le cessioni delle aziende italiane verso il Regno Unito ammontava a 23,1 miliardi di euro. Mediamente tali cessioni rappresentano circa il 5% degli scambi commerciali italiani (stima sul periodo 2012 -2017).

Il Presidente Matteo Zoppas e il Direttore Franco Letrari – nell’ambito dei Protocolli d’Intesa gia in essere tra le sezioni territoriali di Confindustria Veneto e la Direzione lnterregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia Dogane e Monopoli – hanno deciso di rafforzare ulteriormente questa collaborazione e di sottoscrivere un Accordo per l’istituzione di un ‘Help Desk Brexit ‘, con l’obiettivo di gestire in modo tempestivo le eventuali criticita operative e prevedere un sistema di informazione mirata affinche gli operatori possano affrontare preparati i cambiamenti che seguiranno la Brexit.

“Le imprese italiane e venete – dichiara Matteo Zoppas, Presidente di Confindustria Veneto – si trovano a dover fronteggiare una serie di ostacoli. Ci sono prima di tutto i problemi per le imprese (multinazionali e PMI) che hanno scelto il Regno Unito come base logistica e sono parte di catene del valore distribuite anche in Veneto e potrebbero dover rivedere alcune scelte organizzative; inoltre la piazza di Londra e centrale per la gestione di molti servizi finanziari, vi e quindi la possibilita che ci possano essere aumenti del costo del credito per le imprese”.

(Adnkronos)