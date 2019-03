Brexit: al via help desk di confindustria veneto e agenzia dogane (2)

(AdnKronos) – “Ci sono poi tutti gli ostacoli che il nostro export si trovera ad affrontare se il Regno Unito dovesse uscire dal mercato unico, con il pericolo di conseguente squilibrio su tutta l’area europea. La Brexit pone sfide differenti per i diversi comparti, in relazione al peso che il mercato britannico assume in ciascun settore e al rischio legato all’introduzione di dazi e tariffe nel caso in cui non si raggiunga un accordo di libero scambio. Ed e proprio per cercare di superare queste difficolta che con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbiamo deciso di attivarci e istituire l’Help Desk Brexit”, sottolinea.

Per il Direttore Interregionale dell’Agenzia delle Dogane Franco Letrari: “L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea rappresenta un momento particolarmente impegnativo sia per l’ampiezza dei settori su cui avra impatto che con riguardo ai tempi molto ristretti del suo verificarsi. Essendo un processo complesso, senza peraltro precedenti a cui fare riferimento, risulta naturale porre in essere una serie di riflessioni sulle implicazioni giuridiche e pratiche che interesseranno il flusso degli scambi commerciali, sia in caso di accordo raggiunto che nell’ipotesi di ‘no deal ‘”.

“In tale contesto, appare opportuno fornire agli operatori un maggior supporto nella gestione degli adempimenti doganali. L’accordo con Confindustria Veneto si pone l’obiettivo di tradurre un’esigenza sentita dal sistema economico del territorio di riferimento in un canale di comunicazione diretto che permettera di far fronte in modo piu immediato alle eventuali situazioni di criticita che potrebbero verificarsi una volta definiti i nuovi rapporti commerciali tra UK e UE, nonche a programmare incontri informativi secondo le esigenze di approfondimento riscontrate dall’Associazione”, conclude.

(Adnkronos)