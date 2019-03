‘Usati per battaglia politica’, Salvini incontra Rami

Ius soli



Il ministro dell’Interno sul si’ a cittadinanza ai due ragazzi di origine egiziana e marocchina protagonisti del salvataggio dello scuolabus a San Donato Milanese: “Non mi ha convinto Di Maio, mi sono convinto da solo”



Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – “La cittadinanza a Rami e Adam? Non mi ha convinto Di Maio, mi sono convinto da solo”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini smentisce la ricostruzione prospettata dal vicepremier pentastellato, a proposito della concessione della cittadinanza ai due ragazzi di origine egiziana e marocchina protagonisti nel salvataggio dei loro compagni di scuola dell’incendio appiccato dall’autista dello scuolabus a San Donato Milanese, dicendosi “disgustato da chi ha usato la vicenda mediaticamente in uno studio tv per avere audience; e politicamente per fare una battaglia di partito”.

“Io accolgo sempre consigli e buone proposte da parte di tutti – ha premesso il vicepremier – ma in questo caso mi sono convinto da solo, dopo un periodo di riflessione necessario per evitare di dire ‘si” o ‘no’ a capocchia: la cittadinanza e’ una cosa seria e si da’ quando ci sono tutti gli elementi per concederla”.

“La legge sulla cittadinanza funziona e non si tocca: si va avanti cosi’ com’e'”, ha poi aggiunto Salvini. “A 18 anni si diventa maggiorenni e si decide di prendere o no la patente e di cambiare o no cittadinanza – osserva – In tanti vorrebbero conservare orgogliosamente la loro cittadinanza onoraria senza prendere quella italiana: perche’ dovremmo imporgliela fin dalla nascita?”.

“Ora mi auguro che per questi ragazzi si chiuda un percorso di vita e mediatico e tornino ai loro studi a scuola e ai loro giochi in palestra e in oratorio”, e’ l’auspicio di Salvini che, dopo la premiazione, ha offerto un gelato ai 5 ragazzini che, insieme a 12 carabinieri, si sono recati al Viminale. “Ho incontrato una piccola parte di una squadra di ragazzi che stanno vivendo una forte emozione – ha riferito ancora il leader della Lega – nonche’ i carabinieri che direttamente, brillantemente, coraggiosamente, efficacemente, sono intervenuti evitando una strage, con morti e feriti, dimostrando che il modello italiano di sicurezza e’ di livello mondiale”.

