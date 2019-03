Under 20 qualificata per la Final Eight di Junior League

Settore giovanile Kioene Padova. Tornano i concentramenti 3×3 dell’Under 13, ancora in gioco tutte le squadre bianconere

Stop bianconero a Motta di Livenza dove la Serie B Kioene Padova cede a Pallavolo Motta. Si torna a giocare sabato 30 marzo alle ore 21.00 al PalAntenore nel derby con l’Aduna Casalserugo.

Fatica a Belluno in casa della capolista Da Rold Logistics la Serie C che si ferma sul 3-1. Settimana ricca di appuntamenti che cominciano mercoledì 27 marzo al PalAntenore alle 20.30 con il Volley Veneto Cavaion e proseguono venerdì a Bassano. Positivo il fine settimana di Under 18, Under 16 e Under 14 che ottengono tutte i 3 punti dagli scontri con le proprie avversarie. Nel prossimo fine settimana torna in campo l’Under 16 impegnata al Palabassano 2 con i Dragons Bassano Volley. Domenica 31 marzo è tempo di quarti di finale di ritorno per l’Under 20 Kioene Padova. Vincendo con il risultato di 3-0 sull’Olimpia Bergamo, i bianconeri Under 20 conquistano il pass per la Final Eight di Junior League.

Nel campionato Interprovinciale di Seconda Divisione sonoro 3-0 dei bianconeri sulla Greenimpaintiestevolley. Ora tocca alla gara infrasettimanale con la G.S. S.Angelo. Non il miglior fine settimana sportivo quello che si è appena concluso per l’Under 15 Kioene Padova. 1 solo punto guadagnato nei due match con Dinamica Volley e Silvolley. Continuano le gare per assegnare i piazzamenti dal 1° al 6° posto, arrivano Adugna Legnaro e Automotive. Molto impegnata anche la formazione Under 13 Kioene Padova che oltre a una nuova tappa del concentramento della categoria 3×3, è impegnata nel campionato 6×6 dal doppio impegno di Eccellenza con Massanzago e Ideaelettronica.

Cecilia Bacco

Ufficio stampa settore giovanile Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)