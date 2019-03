Priority Pass annuncia i vincitori dei Global Airport Lounge of the Year Awards

– LONDRA, 27 marzo 2019 /PRNewswire/ — Priority Pass, l’originale programma di esperienze aeroportuali leader di mercato, ha annunciato i vincitori dei suoi Global Airport Lounge of the Year Awards. Pareti di whisky, suite private con letti matrimoniali, trattamenti spa e menu consigliati da famosi chef sono solo alcune delle offerte innovative proposte nei lounge piu’ votati, situati in Paesi quali Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Lettonia, Thailandia e Messico.

Giunti ora alla 14a edizione, gli awards vengono assegnati in base alle votazioni di 52.000 soci del Priority Pass e premiano i lounge aeroportuali che offrono i migliori servizi, esperienze, cibi e bevande, e centri business. Il portfolio dei lounge di Priority Pass e’ cresciuto del 10% lo scorso anno e ora include oltre 1.200 Sale VIP in piu’ di 500 citta’ nel mondo, in 143 Paesi.

Vincitore mondiale

Il vincitore mondiale di quest’anno e’ la Sala VIP Internacional, operata da Corporacion Quiport, nell’aeroporto Internazionale di Quito, principale accesso al Paese, nonche’ unico aeroporto circondato da terreni liberi da costruzioni in Sud America. La Sala VIP Internacional pone la customer experience al centro della recente acquisizione di lounge e si fregia di offrire servizi in grado di soddisfare le esigenze di ogni singolo passeggero. Una delle principali caratteristiche di questo lounge e’ la terrazza esterna con vista panoramica sulla citta’, proponendo uno spazio che cattura la luce e i colori della vivace capitale ecuadoriana. Il lounge vanta poltrone comode ed eleganti di produzione locale, che creano un ambiente lussuoso e ricercato. Il menu della Sala VIP, ideato dal famoso chef ecuadoriano Andre’s Mino, prevede piatti della cucina internazionale ed ecuadoriana, e gli ospiti possono sorseggiare vini selezionati della cantina privata del lounge ammirando i bellissimi tramonti di Quito. Questa Sala VIP moderna ed elegante e’ aperta 24 ore su 24 e offre spazi di lavoro privati, aree dedicate al sonno, una sala massaggi e docce per gli ospiti che possono cosi’ rinfrescarsi prima di intraprendere un lungo viaggio o in occasione di uno scalo.

I Global Airport Lounge of the Year Awards analizzano i risultati dei voti attribuiti a diverse categorie tra cui centri business, servizi offerti dallo staff del lounge e, ovviamente, la proposta di cibi e bevande. Quest’anno, la sala VIP dell’Aeroporto Internazionale di Quito si e’ classificata prima in tutte queste categorie.

Andrew O’Brian, Presidente e CEO di Quiport, gestore della Sala VIP Internacional, ha affermato: “E’ un onore risultare vincitore mondiale dei Global Airport Lounge of the Year Awards di quest’anno. Siamo orgogliosi di offrire uno spazio universale dove i passeggeri possono riposarsi e rilassarsi pur continuando a vivere lo speciale spirito di Quito: calore umano, colori e ottimo cibo!

Ammirare i nostri famosi tramonti, circondati dai palissandri e dai gelsomini che adornano la nostra terrazza, e’ il modo perfetto per rilassarsi prima di un viaggio. Siamo felici che questa esperienza unica, associata al nostro eccellente servizio clienti, abbia lasciato un’impressione duratura sui nostri ospiti”.

Vincitore europeo

Dopo aver superato una durissima selezione, il Primeclass Riga Business Lounge del Riga International Airport in Lettonia e’ stato nominato Top Lounge in Europa. Situato nell’aeroporto piu’ grande degli stati baltici, questa spaziosa Sala Vip vanta grandi finestre che offrono una splendida vista della pista. Per tenere fede alla cultura lettone, il lounge offre ricercati piatti della cucina lettone e drink quali il Balsamo Nero di Riga, e ha collaborato di recente con artisti locali, quali Arvils Linde, per esporre diverse opere d’arte. Il lounge e’ stato il piu’ votato dai soci e offre altri servizi interessanti quali una sala conferenze, un’area giochi dedicata ai bambini e docce.

Il Northern Lights Executive Lounge dell’Aeroporto Internazionale di Aberdeen in Scozia si e’ classificato secondo in Europa, aggiudicandosi il premio “Highly Commended”. Questa sala VIP e’ famosa per l’eccellente proposta gastronomica e le bevande che si ispirano alla cucina locale, raccomandata da Craig Wilson, lo “Chef in kilt” dell’Aberdeenshire. Tra le proposte l’hamburger di carne Aberdeen Angus e una parete di whisky dedicata.

I lounge vincitori di quest’anno stanno investendo anche in migliori strutture dedicate al business, affinche’ i viaggiatori possano continuare a lavorare senza distrazioni. La Sala VIP Internacional a Quito ha dotato quasi tutte le poltrone di prese elettriche e tavolini in modo tale che i clienti possano rimanere connessi. Piu’ in generale, sale conferenze sono disponibili in molti lounge di Priority Pass, e sono dotate di schermi TV e sistemi video per presentazioni interattive. Anche lounge che hanno ricevuto molti voti, quali il SATS Premier Lounge al Terminal 3, Changi International Airport, sono dotate di postazioni di lavoro dedicate e private.

Vincitori del Global Airport Lounge of the Year

Andy Besant, Director of Travel Experiences di Collinson, operatore di Priority Pass, ha affermato: “Alcune destinazioni meno frequentate si sono posizionate particolarmente bene nella classifica di quest’anno. Mentre sono in continuo aumento i viaggi verso destinazioni meno note, notiamo un aumento di traffico nei lounge degli aeroporti che si trovano al di fuori delle tradizionali mete turistiche e delle consuete tratte di volo, sottolineando le straordinarie esperienze offerte nelle Sale VIP del mondo.

Priority Pass si impegna a offrire ai propri soci accesso alle migliori Sale VIP nel mondo, e la nostra rete mondiale di partner garantisce che i viaggiatori possano rilassarsi prima del viaggio, migliorando l’esperienza prima ancora che il viaggio abbia inizio”.

Note per i redattori:

Elenco completo dei vincitori dei Priority Pass Global Airport Lounge of the Year Awards:

Mondo:

Europa:

Africa e Medio Oriente:

Asia Pacifico:

Nord America:

America Latina e Caraibi:

Metodologia

Per l’assegnazione dei premi di quest’anno Priority Pass ha ricevuto oltre 52.000 votazioni dai suoi soci tramite la funzione “Votazione Lounge” sul sito Web e l’app di Priority Pass. I soci forniscono votazioni che abbracciano una vasta gamma di criteri tra cui qualita’ generale della Sala VIP, cibo e bevande, professionalita’ del personale, centri business e atmosfera.

Priority Pass

Priority Pass e’ l’originale programma di esperienze aeroportuali leader di mercato. Fornisce a esigenti viaggiatori abituali accesso a oltre 1.200 Sale VIP ed esperienze aeroportuali in oltre 500 citta’ in 143 Paesi, e include anche un numero crescente di servizi di alta ristorazione e offerte di spa nel mondo ai quali si puo’ accedere come per il servizio lounge. Utilizzando l’app Priority Pass per iOS e Android, i soci possono scoprire facilmente e rapidamente quali sono gli aeroporti dove e’ attivo il servizio Priority Pass, possono controllare immediatamente il loro diritto di accesso e utilizzare la Digital Membership Card per accedere ai lounge e alle esperienze aeroportuali.

Priority Pass e’ operato da Collinson, leader mondiale di customer benefit e programmi fedelta’. Collinson fornisce straordinari prodotti di viaggio, assicurazione e assistenza che differenziano le proposte di valore e le soluzioni fedelta’ creando relazioni piu’ profonde e di valore con il cliente. Da oltre 30 anni veniamo scelti dalle reti di pagamento piu’ importanti al mondo, da oltre 600 banche, da oltre 90 linee aeree e da oltre 20 gruppiu’ di hotel per creare esperienze cliente che creino un vantaggio competitivo. Questo permette loro di acquisire, coinvolgere e fidelizzare i migliori clienti che sono anche i piu’ esigenti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.prioritypass.com

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/839664/Priority_Pass_Logo.jpg )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/841059/Sala_VIP_Internacional.jpg )

