Le iniziative del Centro Culturale Altinate/San Gaetano, dal 29 al 31 marzo

Il Centro Culturale di Padova propone appuntamenti diversificati e aperti a tutti.

Nel fine settimana dal 29 al 31 marzo:””’

Le mostre del festival “Be Comics!”

Esposizioni dedicate al nuovo fumetto d’autore cinese, alla scena creativa irachena ed ai protagonisti del fumetto italiano contemporaneo

Mostra “Creation eamp; Identity”

Un percorso grafico-pittorico realizzato da studenti nell’ambito del progetto One Book One City

Spettacoli “5 cm senza di te” e “5 cm dopo di te”

Una pie’ ce teatrale drammatica e una performance d’improvvisazione

Laboratori didattici “L’Arte nel segno della legalita’”

Appuntamento per bambini dai 5 agli 10 anni

Mostra fotografica “Giovanni Umicini per Padova”

Esposizione permanente di street photography

