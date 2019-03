La spagnola Alkar Auomotives acquisisce Melchioni Car System

Deloitte Legal e Legalitax Studio Legale e Tributario hanno assistito le parti nell’operazione.

Deloitte Legal e Legalitax Studio Legale e Tributario hanno assistito le parti nell’operazione.

Alkar Auomotives, società spagnola leader nel settore della commercializzazione di ricambi per autoveicoli, ha acquisito da Melchioni, importante gruppo italiano attivo nel settore della distribuzione di componentistica elettronica industriale, con una storia di oltre 70 anni, l’intera partecipazione di Melchioni Car System, società a cui fa capo la divisione dedicata alla fornitura di ricambi per auto, moto, veicoli commerciali ed industriali.

Grazie a questa acquisizione Alkar Automotives rafforza la propria posizione nel mercato italiano ed europeo.

La Melchioni Car System, punta a diventare il principale riferimento nel mercato italiano per la distribuzione di retrovisori e illuminazione. Per raggiungere questo obiettivo, la nuova società avrà il supporto di un gruppo tra i protagonisti nel mercato europeo e inoltre presente in tre continenti.

Alkar Automotives è stato assistita da Deloitte Legal, con un team formato da Massimo Zamorani e Lucia Ruffatti ha curato la fase di due diligence legale e la fase contrattuale dell’operazione, Deloitte Financial Advisory con Tamara Laudisio e Andrea Corrente ha svolto la due diligence finanziaria.

Legalitax Studio Legale e Tributario ha assistito la parte venditrice. Gli aspetti legali sono stati curati dal team composto dal partner Andrea Rescigno e dall’avvocato Chiara Petrelli mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal team composto dal partner Alessandro Gulisano e dal dottore commercialista Gianpiero Notarangelo.

Scopri tutti gli incarichi: Andrea Corrente – Deloitte Tax & Legal; Tamara Laudisio – Deloitte Tax & Legal; Lucia Ruffatti – Deloitte Tax & Legal; Massimo Zamorani – Deloitte Tax & Legal; Alessandro Gulisano – Legalitax; Gianpiero Notarangelo – Legalitax; Chiara Petrelli – Legalitax; Andrea Rescigno – Legalitax;