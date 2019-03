Kaspersky Lab svela “Kaspersky United”, il nuovo programma per potenziare l’attivita’ dei Partner

(Milano, 27 marzo 2019) – Le infrastrutture IT delle aziende sono sistemi unici. Per questo motivo le organizzazioni chiedono ai provider di sicurezza IT soluzioni dedicate alla loro cybersecurity e servizi in grado di rispondere a bisogni specifici: dalla sicurezza del cloud ibrido alla difesa da attacchi mirati, fino alla protezione delle reti industriali. Per soddisfare le loro aspettative, Kaspersky Lab lancia un nuovo Partner Program globale chiamato Kaspersky United’. Questo programma permette ai Partner dell’azienda – compresi rivenditori, fornitori di servizi e system integrator – di concentrarsi sulla vendita di servizi e prodotti Kaspersky Lab in linea con le loro reali specializzazioni. Grazie al nuovo programma, i Partner possono avere accesso a strumenti di formazione, vendita e marketing, oltre a beneficiare di un piano nuovo e trasparente di incentivi di natura economica.

Milano, 27 marzo 2019 – Secondo un sondaggio condotto da Kaspersky Lab in tema di sicurezza informatica, uno dei fattori responsabili della maggior pressione sentita dai CISO (Chief Information Security Officer) e’ legato alla complessita’ delle infrastrutture IT. Questa complessita’ amplia la potenziale superficie d’attacco, rendendo la protezione di ogni aspetto dell’infrastruttura stessa ancora piu’ complessa, dal momento che ciascuna richiede specifiche misure di cybersecurity. Di conseguenza potrebbe essere necessario lo sviluppo di competenze approfondite in specifici ambiti, cosi’ da offrire ai propri clienti soluzioni e servizi specializzati. Attraverso il programma di Kaspersky Lab, ‘Kaspersky United – , i Partner possono mantenere e far fruttare dal punto di vista economico le loro specializzazioni attraverso diversi livelli di accesso (Registered, Silver, Gold e Platinum Partner) in uno o piu’ settori di competenza: per quanto riguarda le soluzioni (Hybrid Cloud Security, Threat Intelligence, Fraud Prevention, Threat Management and Defense, Industrial Cybersecurity, Security Awareness), o in merito ai servizi, in qualita’ di MSP – Managed Service Provider (provider di servizi gestiti), di MDR – Managed Detection and Response, di ATC – Authorized Training Center (centri di formazione autorizzati) e, a seguire, per specializzazione in Technical Support. La certificazione secondo diverse abilita’ e in base a diverse specializzazioni tecniche puo’ anche aiutare i Partner a orientare le proprie vendite, dimostrando ai clienti di essere degli esperti in particolari settori di applicazione.

‘Il Canale si sta trasformando per soddisfare le aspettative dei clienti, grazie alle offerte di nuove soluzioni e alla comparsa di nuovi modelli di business – , ha commentato Giampiero Cannavo’, Head of Channel Europe di Kaspersky Lab. ‘I system integrator, ad esempio, hanno costituito dei centri operativi per la sicurezza all’interno dei loro data center, offrendoli come servizio. Stiamo anche assistendo alla specializzazione da parte di alcune societa’ in nicchie di mercato, grazie allo sviluppo di competenze davvero specifiche in ambito SaaS, come ad esempio avviene con le piattaforme di intelligence delle minacce. Vediamo anche sempre piu’ aziende clienti, di piccole e medie dimensioni, passare a modelli IT in outsourcing e assistiamo ad una crescita del business lato MSP che sta seguendo la stessa direzione. Per aiutare il Canale a lavorare efficacemente, in quanto vendor, dobbiamo prendere in considerazione queste tendenze e creare delle specifiche condizioni grazie alle quali ognuno dei nostri Partner possa riuscire a trovare delle opportunita’ per sviluppare e fornire ai propri clienti le soluzioni e i servizi migliori. E’ questo modello che vogliamo supportare attraverso il programma Kaspersky United – .

All’interno del programma di Kaspersky Lab, i Partner possono ricevere anche un supporto completo e una serie di vantaggi, ad esempio: •Interessanti incentivi di natura economica, compresi sconti competitivi anticipati, riduzioni in base al raggiungimento di specifici obiettivi, fondi per iniziative di marketing ‘proposal-based – ; •Sconti per Partner specializzati fino al 20%; •Presales prioritari e supporto all’implementazione; •Strumenti per le attivita’ di marketing e la vendita; •Materiali per la formazione, sessioni formative online e offline e workshop.

La prossima fase del programma prevede, nel mese di aprile, l’aggiornamento completo del portale dedicato ai Partner, dove trovare informazioni utili e materiali vari, come white paper, webinar, confronti circa l’offerta della concorrenza e certificazioni. I nuovi Partner possono ottenere l’accesso ad un training creato appositamente, il ‘Partner Onboarding – , e ad una serie di risorse per far si’ che i nuovi affiliati al programma possano avere tutto il necessario per avviare le vendite e ottenere riscontri dal punto di vista economico il piu’ velocemente possibile. ‘Il nuovo Partner Program di Kaspersky Lab e’ un tool davvero innovativo, grazie alla struttura delle specializzazioni, alle capacita’ tecniche commerciali – riconosciute come un importante elemento di distinzione sul mercato – e al supporto costante che il vendor riesce a garantire. Per noi di Alfa Group, Platinum Partner di Kaspersky Lab da diversi anni, il nuovo programma di Canale e’ una testimonianza del continuo investimento da parte dell’azienda verso la propria community di Partner, grazie al riconoscimento di maggiore qualita’, competenza e opportunita’ di business condivise – , ha commentato Fabrizio Mancini, Sales Director di ALFA SYSTEM S.P.A.Il programma ‘Kaspersky United – e’ gia’ disponibile. Maggiori informazioni su come diventare un Partner di Kaspersky Lab o ottenere una specializzazione sono disponibili sul sito dell’azienda nella sezione dedicata al Partner Program per l’Italia.

Informazioni su Kaspersky LabKaspersky Lab e’ un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da oltre 21 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Piu’ di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere cio’ che e’ per loro piu’ importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Seguici su: https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://t.me/KasperskyLabIT

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)