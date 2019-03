Famiglia: rete studenti, ministro bussetti al wcf rappresenta solo la lega

Padova, 27 mar. (AdnKronos) – “Il 29, 30 e 31 marzo a Verona si terra il XIII congresso mondiale delle famiglie (World Congress of Families), una lobby di matrice integralista cattolica e conservatrice impegnata a contrastare tutte le conquiste dell’ultimo secolo nel campo dei diritti civili. Come studenti riteniamo inaccettabile la presenza del Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti”. Lo sottolinea, in una nota, la Rete Studenti Medi.

“Dalla sua posizione il Ministro potrebbe attuare un enorme cambiamento dal punto di vista della percezione della sessualita e dell’affettivita, se solo il tema gli interessasse davvero. Nelle scuole e nelle universita mancano dei veri programmi in grado di informare e formare i giovani su un tema cosi delicato e cruciale”, polemizza Giammarco Manfreda, Coordinatore Nazionale della Rete degli Studenti Medi.

“Ma Bussetti evidentemente preferisce affrontare queste tematiche diversamente, a fianco a personaggi che fanno tutt’altro che trasmettere una cultura del rispetto di se e degli altri, insegnamenti essenziali per contrastare le piaghe sociali dell’omofobia, la transfobia, la disparita di genere e le varie forme di violenza domestica”, dichiara Enrico Gulluni, Coordinatore Nazionale dell’Unione degli Universitari. “Bussetti dovrebbe fare un po’ di piu il suo lavoro e un po’ meno le passerelle politiche del suo partito: cosi non rappresenta nessuno”, concludono Gulluni e Manfreda.

(Adnkronos)