Famiglia: all out, a verona un flash mob contro il nuovo medioevo

Verona, 27 mar. (AdnKronos) – Giovedi 28 marzo alle 11.30 presso gli uffici della Provincia di Verona (Palazzo Capuleti) All Out organizza, insieme ad Arci e Arcigay, il flash mob in cui saranno consegnate alle istituzioni le oltre 141mila firme per richiedere il ritiro di tutti i patrocini al Congresso mondiale delle famiglie.

“Oltre ad essere la sede di una delle istituzioni che hanno concesso il patrocinio al Congresso mondiale delle famiglie, questo luogo e anche altamente simbolico perche rappresenta l’emblema dell’inclusione. Di fianco a Palazzo Capuleti infatti si trovano la Tomba di Giulietta e il Museo degli Affreschi dove si celebrano le unioni civili. Durante il flash mob consegneremo dentro apposite scatole le firme di tutti i cittadini – italiani e stranieri – che hanno sostenuto la nostra campagna e spiegheremo il senso e il significato di ciascuna firma”, annuncia Yuri Guaiana, Senior campaign manager di All Out.

(Adnkronos)