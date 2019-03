Famiglia: all out, a verona un flash mob contro il nuovo medioevo (2)

(AdnKronos) – “Contemporaneamente saranno inviate digitalmente le firme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per la Famiglia e le disabilita, alla Regione Veneto e alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Queste istituzioni devono tener conto delle idee di tutti i cittadini, non possono rendersi parte e strumento di una campagna ideologica che tende a escludere. Con la loro decisione di patrocinare questo evento stanno trasmettendo un’immagine del nostro Paese che non ci fa certo onore presso la comunita internazionale”, ricorda Yuri Guaiana, Senior campaign manager di All Out.

“All Out, assieme ad altre 29 associazioni italiane ed europee ha avviato la petizione per richiedere il ritiro di tutti i patrocini al Congresso mondiale delle famiglie: il 22 marzo scorso il sigillo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e stato rimosso dal sito istituzionale del Congresso. Si tratta di una prima importante vittoria, ma ad oggi i patrocini delle altre istituzioni non sono stati rimossi e anzi il sigillo della Presidenza del Consiglio e stato sostituito addirittura con l’emblema della Repubblica Italiana. A maggior ragione, occorre continuare a fare pressione affinche tutti i patrocini vengano ritirati”, conclude.

(Adnkronos)