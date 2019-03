Facebook, svolta in arrivo

“Suprematismo fuori dalle nostre piattaforme”



Washington, 28 mar. (AdnKronos/Dpa) – Facebook mette al bando il suprematismo bianco. Il colosso ha annunciato che la svolta sara’ effettiva dalla prossima settimana e riguardera’ anche Instagram. La compagnia non ha collegato la decisione ad un evento specifico. I provvedimenti, pero’, vengono adottati dopo il massacro compiuto in Nuova Zelanda da un separatista bianco che ha aperto il fuoco contro i fedeli presenti in due moschee di Christchurch. La strage e’ stata trasmessa in streaming dall’autore e una parte del video e’ stato diffuso via Facebook. La compagnia e’ stata criticata perche’ non ha adottato contromisure in maniera tempestiva.

“Negli ultimi tre mesi, le nostre conversazioni con membri della societa’ civile e accademici esperti in relazioni razziali in tutto il mondo hanno confermato che il nazionalismo bianco e il separatismo non possono essere considerati fenomeni divisi dalla supremazia bianca e dai gruppi che fomentano odio”, si legge in una nota della compagnia, che si impegna “a individuare e rimuovere l’odio dalle nostre piattaforme”.

(Adnkronos)