Confindustria: da venezia e assolombarda accordo per utilizzo di bancopass (2)

(AdnKronos) – ‘L’accesso al credito per la PMI – dichiara Marinese – rimane oggi uno dei temi piu sensibili per le aziende. Per questo, abbiamo voluto mettere a disposizione dei nostri imprenditori l’ottimo strumento ideato da Assolombarda. Bancopass, infatti, fornira un vero e proprio fascicolo di preaudit, gia validato da tutti i principali istituti di credito ‘. E conclude: ‘L’accordo che firmiamo oggi rappresenta un esempio di sinergia tra le due Associazioni, sempre piu vocate alla messa in rete delle proprie best practices ‘.

‘L’economia moderna ci porta a rivedere la geografia dei territori superando le prossimita fisiche, a favore di logiche di interconnessione tra aree non contigue che si basano su sfide comuni – afferma Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda – ? attraverso questa lente che vogliamo leggere Bancopass: un esempio di risposta collettiva delle nostre Associazioni alla sfida comune delle imprese, soprattutto di minori dimensioni, nel relazionarsi in maniera efficace e moderna con il sistema creditizio ‘.

