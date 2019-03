Blackout a Caracas

Di nuovo senza elettricita’ diversi stati del Venezuela



Caracas, 27 mar. (AdnKronos) – Ancora blackout in Venezuela. Come riferisce l’edizione online del quotidiano El Universal, diversi stati del Paese sono costretti ancora a fare a meno dell’energia elettrica. Il blackout coinvolge anche Caracas: tutta la capitale, all’alba di oggi, era al buio. L’energia elettrica e’ tornata in alcune zone della citta’ solo a partire dalle 8 locali.

ROSALES ALLA CASA BIANCA – Intanto alla Casa Bianca e’ stata ricevuta Fabiana Rosales, moglie del presidente ad interim venezuelano Juan Guaido’. Il vicepresidente americano Mike Pence ha accolto “la first lady del Venezuela”. “E’ straordinario vedere cosa hanno fatto Juan Guaido’, unico presidente legittimo, e sua moglie”, ha aggiunto Pence. “Nicolas Maduro e’ un dittatore e deve andare via”, ha detto ancora.

