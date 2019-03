Alitalia, il commissario: “Fs decida”

Ferrovie: “Interlocuzioni in corso, necessari ulteriori approfondimenti”



Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “E’ fondamentale che Fs prenda una decisione finale sul futuro di Alitalia” perche’ altrimenti, se non si conclude il processo di vendita, i commissari non possono far altro che “metterla in liquidazione”. L’eventuale proroga che le Ferrovie potrebbero richiedere “non puo’ essere di mesi” e dovranno presentare “documenti inoppugnabili se no rinuncino”. A dirlo e’ il commissario straordinario di Alitalia, Daniele Discepolo, nel corso di un’audizione alla Camera.

Ferrovie dello Stato Italiane ha fatto sapere in una nota che “sta proseguendo le interlocuzioni con un ristretto numero di player industriali al fine di determinare le condizioni per la formazione di una compagine azionaria che si candida a rilevare gli asset di Alitalia”. Fs sottolinea inoltre che “i progressi compiuti in questi mesi necessitano di ulteriori approfondimenti per giungere alla definizione di un modello industriale sostenibile”.

