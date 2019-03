Tumori: zaia, ‘bravi i medici padova, fiore all’occhiello sanita veneta’

Venezia, 26 mar. (AdnKronos) – ‘I medici e il sistema sanitario veneto ci stanno abituando bene: non passa giorno che non arrivi una buona notizia, che e tale soprattutto per i malati. Bravi, stavolta, i medici dell’Istituto di Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliera di Padova, che hanno neutralizzato due metastasi tumorali in una paziente di 84 anni senza intervento chirurgico, senza anestesia totale, con un ricovero di sole 48 ore prima di dimettere la paziente senza che si sia presentata nessuna complicanza ‘. Cosi il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si congratula con i sanitari padovani, protagonisti di un intervento contro 2 tumori con la tecnica di termoablazione con microonde, totalmente mininvasiva, eseguita per via percutanea, arrivando direttamente all’organo malato in modo rapido, grazie alla guida dell’imaging strumentale (TAC, ecografia) che ha permesso di mirare e centrare il bersaglio con precisione attraverso la cute con l’inserimento di un semplice ago.

‘Siamo di fronte a una grande sinergia – aggiunge Zaia – composta dalla capacita clinica dei sanitari, dalla loro voglia di non arrendersi mai, dalla disponibilita di macchinari di ultimissima generazione, senza i quali interventi cosi sarebbero impossibili, e sui quali il Veneto investe di continuo cifre ingenti, non meno di 70 milioni l’anno ‘.

‘Se si considera che studi internazionali prevedono un quadruplicamento di queste tecniche d’intervento nel 2020 – fa notare Zaia – ancora una volta siamo in presenza di una sanita veneta d’avanguardia. A parte gli aspetti tecnici, comunque di grande rilievo – conclude il Governatore – e bello apprendere che la radiologia interventistica e particolarmente utile per curare pazienti anziani, o gia colpiti da altre patologie, e per questo ad alto rischio in caso di anestesia totale, e che in Veneto e gia realta ‘.

