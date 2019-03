Treviso: ruzzante (leu), ‘solidarieta a giovane calciatore vittima insulti razzisti’

Venezia, 26 mar. (AdnKronos) – “A Silea, in provincia di Treviso, insulti razzisti ( ‘nero di m… ti sotterriamo vivo’) a un calciatore 14enne da parte di due adolescenti della squadra avversaria: la nostra solidarieta al giovane calciatore e la massima condanna a qualsiasi discriminazione nella vita e nello sport. E una risoluzione depositata in Consiglio regionale per esprimere solidarieta al giovane calciatore del Treviso, per dire No ad ogni discriminazione e per ribadire che lo sport e prima di tutto rispetto reciproco”. A presentarla, i Consiglieri regionali Piero Ruzzante (Liberi e Uguali), Patrizia Bartelle (Italia In Comune) e Cristina Guarda (Civica AMP), “con l’auspicio che possa essere condivisa da tutto il Consiglio regionale. Ci appelliamo al buonsenso dei nostri colleghi. Siamo certi che nessuno vorrebbe vedere un proprio figlio vittima di un episodio simile”.

“Quando anche tra i piu giovani si diffondono parole d’odio – sottolineano Ruzzante, Bartelle e Guarda – la politica e le istituzioni sono chiamate a interrogarsi. Chi detiene il potere politico e gode di ampia visibilita mediatica ha un’enorme responsabilita nei confronti di tutta la societa. Certa propaganda puo forse dare soddisfazione al politico di turno che guadagna consenso sul breve termine, ma alla lunga e la gente comune a pagarne le conseguenze. La storia recente e passata ci offre molti esempi in questo senso”.

(Adnkronos)