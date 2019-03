Treviso: ruzzante (leu), ‘solidarieta a giovane calciatore vittima insulti razzisti’ (2)

(AdnKronos) – La risoluzione presentata da Ruzzante, Bartelle e Guarda si richiama “ai principi contenuti nel Codice di Comportamento sportivo del CONI, che vieta qualunque comportamento discriminatorio, e nella Carte Etica dello Sport approvata nel 2017 dal Consiglio regionale che recita: “lo sport e portatore di valori morali, culturali, educativi, nonche imprescindibile fattore di inclusione sociale ed integrazione popolare, nel totale rifiuto di ogni forma di discriminazione”.

Con la risoluzione, i Consiglieri chiedono al Consiglio regionale “di esprimere solidarieta al giovane calciatore oggetto delle intollerabili offese descritte in premessa e condanna ogni episodio discriminatorio, specie se commesso nell’esercizio o in occasione delle attivita o delle manifestazioni sportive, e di impegnare la Giunta regionale ad adottare, anche in applicazione della Carta Etica dello Sport, tutte le iniziative finalizzate alla prevenzione di ogni tipo di discriminazione”.

