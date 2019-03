Italia fanalino di coda Ue per sanita’ digitale

Investe solo 22 euro pro capite



Roma, 26 mar. (AdnKronos Salute) – Italia fanalino di coda in Europa per la sanita’ digitale. Eppure si tratta di uno strumento considerato ormai, da tecnici e ricercatori, una risorsa chiave per favorire la sostenibilita’ economica di lungo periodo del Sistema sanitario nazionale e garantirne la qualita’. Soprattutto a fronte dell’aumento dei malati cronici: in Italia gia’ oggi circa il 40% dei residenti ha almeno una malattia cronica e poco piu’ del 20% arriva a due. Ma nel nostro Paese si investono in sanita’ digitale solo 22 euro per cittadino contro i 60 della Gran Bretagna e i 70 della Danimarca. Sono alcuni dati presentati al convegno “Gestione del paziente cronico nell’era della digitalizzazione”, oggi a Roma su iniziativa di Fondazione Roche.

Secondo i dati dell’Osservatorio innovazione digitale in sanita’ del Politecnico di Milano, la spesa complessiva per la sanita’ digitale in Italia, tra quanto investito da ministero della salute, dalle Regioni, dalle singole strutture sanitarie e dalla rete della medicina generale – indica il responsabile scientifico Paolo Locatelli – ammonta a 1,3 miliardi di euro (dati 2017), pari a circa 22 euro per cittadino.

“Si tratta – spiega Locatelli – di un dato che pone il nostro Paese in una posizione di retroguardia. Si pensi che, senza arrivare ai valori di Paesi scandinavi come la Danimarca che investe 70 euro, nazioni e sistemi a noi piu’ vicini come quello francese o inglese ‘spendono’ quasi il doppio o il triplo: 60 euro per cittadino la Gran Bretagna e 40 euro la Francia”.

Ad oggi il digitale per garantire la continuita’ di cura e’ ancora poco sviluppato. Ad esempio, secondo un’indagine dell’Osservatorio, le soluzioni per l’interscambio di dati e documenti sui pazienti attraverso percorsi diagnostici terapeutici assistenziali informatizzati vengono utilizzate solo dal 29% delle aziende sanitarie, con professionisti sanitari dell’azienda ospedaliera appartenenti a diversi dipartimenti, e dal 23% con professionisti all’interno di una o piu’ reti di patologia. Il supporto informatico alle attivita’ di presa in carico del paziente risulta diffuso soprattutto per le attivita’ gestionali e amministrative, come la gestione dei dati anagrafici (nell’80% delle aziende) e delle prenotazioni (63%).

L’informatizzazione stenta, invece, a diffondersi – evidenziano gli esperti – come strumento per la messa in atto di percorsi individualizzati secondo il principio della presa in carico stabile del paziente: solo un’azienda su 3 in media utilizza un supporto digitale nella definizione, visualizzazione e aggiornamento di piani di assistenza individuale, per l’analisi dei dati dei pazienti e per mettere in comunicazione tutti gli attori del sistema salute.

(Adnkronos)