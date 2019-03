Intesa spaolo: con banco farmaceutico per recupero farmaci non scaduti (3)

(AdnKronos) – “Il Rapporto sulla poverta sanitaria che abbiamo presentato di recente fotografa una situazione preoccupante: le famiglie povere spendono in farmaci il 54% del proprio budget sanitario (contro il 40% delle altre) perche investono meno in prevenzione. Complessivamente, nel 2018, 539.000 persone in stato di indigenza non hanno avuto un reddito sufficiente per curarsi – afferma Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus -Di loro, si sono prese cura gli enti circa 1.800 enti assistenziali sostenuti da Banco Farmaceutico. Grazie al Recupero Farmaci Validi, e grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, chiunque puo aiutare a curarsi una persona a curarsi. Si tratta di un gesto semplice, che impone solamente un piccolo sforzo di memoria (ricordarsi dei farmaci che non si utilizzano piu) a fronte di un grande risultato”.

“Il sostegno di Intesa Sapaolo ai territori in cui opera e alla societa civile in generale non puo prescindere dall’attenzione a chi si trova in situazioni di indigenza. L’avvio del progetto di recupero dei farmaci validi anche a Padova rientra nell’accordo tra Fondazione Banco Farmaceutico Onlus e Intesa Sanpaolo – sottolinea Renzo Simonato, Direttore Regionale Veneto, Friuli V.G., Trentino A.A. Intesa Sanpaolo – La collaborazione consente di aiutare chi e in difficolta in modo concreto ed efficace rispondendo a un’esigenza primaria come e quella di curarsi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attivita per i bisognosi, uno dei capisaldi del Piano di Impresa 2018-2021 della Banca, che individua tra i suoi obiettivi anche la distribuzione di 3.000 medicinali al mese su tutto il territorio italiano”.

