Florida, atterraggio emergenza per Boeing 737 Max 8

“Problema collegato al motore” per un aereo della ‘Southwest Airlines’ che stava andando da Orlando in California

Orlando, 26 mar. (AdnKronos) – Ancora un allarme per un Boeing 737 Max 8. Un aereo della ‘Southwest Airlines’ ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza in Florida per quello che e’ stato descritto come “un problema collegato al motore”.

L’aereo non aveva passeggeri a bordo, solo i due piloti che lo stavano portando da Orlando in California per essere tenuto a terra.

