Federmanager: “Regioni devono camminare a stessa velocita’”

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Le regioni devono camminare alla stessa velocita’”. A dirlo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, in occasione del Tavolo tecnico, organizzato da Federmanager Roma sul tema delle autonomie regionali differenziate. “Ci sono – spiega – regioni virtuose che e’ importante vengano supportate nei piu’ diversi settori: dalla sanita’, all’energia, ai trasporti. Per non parlare di una grande sfida che e’ quella della logistica”.

“Ben vengano le soluzioni – sottolinea il presidente Cuzzilla – ma non vorrei che in funzione delle elezioni Europee si prendano delle decisioni affrettate”.

