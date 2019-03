Famiglia: zaia, ‘andro al congresso di verona e portero la mia opinione’

Venezia, 26 mar. (AdnKronos) – “Io andro’ a portare la mia personale posizione rispetto al rispetto della donna, alla liberta di scelta e portero la posizione mia e diffusa in Veneto rispetto alla condanna dell’omofobia senza se e senza ma. Poi sentiremo, ma non posso nemmeno tollerare che qualcuno faccia il processo alle intenzioni, sentiamo prima cosa hanno da dire”. Lo ha sottolineato il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo alle domande dei giornalisti sulla sua annunciata presenza al Congresso Mondiale delle famiglie in programma a Verona nel prossimo weekend.

“Io ci vado da rappresentante delle istituzioni – ha spiegato rispondendo alle richieste avanzate da diversi gruppi consiliari di togliere il patrocinio della Regione Veneto – ho gia’ detto 20mila volte che non tolgo alcun patrocinio. Non faccio difese, dico solo che ho un approccio asettico e pulito e sono andato a verificare le dichiarazioni uscite in questi giorni e ho trovato molte notizie infondate. Se poi qualcuno fara dichiarazioni fuori del seminato saro il primo a condannarle”.

