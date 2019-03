Ecco perche’ sempre piu’ aziende noleggiano i mezzi di movimento terra

(Roma, 26 marzo 2019) – Roma, 26 marzo 2019 – Oggi, il servizio di noleggio per i mezzi di movimento terra viene sempre piu’ richiesto da aziende di ogni genere e dimensione, dalla piccola impresa di demolizioni alla grande societa’ di progettazione e costruzione. Per questo tipo di strumenti, che in un’azienda rappresentano un costo elevato sia al momento dell’acquisto che a causa delle spese di gestione e manutenzione, il noleggio rappresenta un sicuro vantaggio, semplifica i lavori ed evita di incorrere in spese piuttosto onerose. Usufruire del noleggio dei mezzi di movimento terra significa disporre dello strumento ideale nel momento in cui risulta essere necessario, anche per brevi periodi e con la garanzia della perfetta efficienza. Inoltre, l’ampia scelta di mezzi e macchine di cui si puo’ disporre con il servizio di noleggio, dalle scavatrici ai compattatori stradali, dagli spazzaneve alle piattaforme aeree, permette ad ogni azienda di soddisfare le proprie esigenze tecniche e operative.

Perche’ preferire il noleggio dei mezzi di movimento terraScegliere un servizio di noleggio per i mezzi di movimento terra, gli strumenti di sollevamento e gli automezzi speciali, come quello offerto da aziende specializzate come Giffi Noleggi o simili, in genere comporta una serie di vantaggi particolarmente interessanti. Vediamoli di seguito: -La massima flessibilita’ nell’avere a disposizione lo strumento ideale solo nel momento in cui sia effettivamente necessario ed esclusivamente per il tempo utile, senza l’obbligo di investire cifre considerevoli per un mezzo utilizzato saltuariamente; -La presenza di un pacchetto assicurativo che tutela il mezzo noleggiato contro qualsiasi tipo di imprevisto, dal furto, all’incendio, agli eventi naturali; -La possibilita’ di scegliere tra un vastissimo parco di automezzi e strumenti e di individuare quello che meglio si addice ad ogni singola situazione; -Il servizio di assistenza tecnica compreso nel noleggio, e la relativa disponibilita’ di tecnici esperti e qualificati sempre a disposizione per risolvere ogni genere di inconveniente; -La possibilita’ di ricevere un preventivo chiaro e preciso, in relazione al tipo di macchina di cui si desideri disporre, che include tutti i costi relativi al noleggio, dall’assicurazione, all’ammortamento, all’assistenza tecnica, ad ulteriore vantaggio anche della contabilita’ di un cantiere.

Grazie a queste caratteristiche innovative, il servizio di noleggio per i mezzi di movimento terra e i veicoli speciali si e’ evoluto fino a trasformarsi in un elemento immancabile in qualsiasi progetto di demolizione / costruzione relativo a infrastrutture ed edilizia civile o industriale.

Quando ricorrere al noleggio dei mezzi di movimento terraI mezzi di movimento terra si utilizzano normalmente nelle operazioni di cantiere che riguardano la costruzione di strutture sotterranee e di fondamenta di edifici, le demolizioni e le ristrutturazioni. In base alle proprie esigenze, e’ possibile avere a disposizione, per la data e il periodo desiderati, il mezzo piu’ adatto per portare a termine il proprio lavoro, prenotandolo direttamente online in modo da poterne visualizzare preventivamente le caratteristiche tecniche.

Il parco macchine disponibili per il noleggio comprende anche: -Miniescavatori ed escavatori da 10 a 300 quintali in grado di raggiungere, in relazione al modello, una profondita’ di scavo di oltre 6 metri, ideali per svolgere sia i lavori di manutenzione che i progetti complessi. Tutti gli escavatori sono dotati di cabine confortevoli ed ergonomiche, il servizio puo’ essere personalizzato con l’aggiunta del trasporto della macchina scavatrice direttamente presso il cantiere; -Minipale gommate e cingolate: le minipale da 13 a 46 quintali e le pale meccaniche da 120 quintali sono disponibili sia singolarmente che abbinate ad altri mezzi di movimento terra. Si tratta di strumenti versatili, adatti per i lavori di edilizia, per la manutenzione stradale e per la manutenzione di giardini a aree verdi; -Accessori per miniescavatori e minipale: la varieta’ di accessori disponibili consente di affrontare qualsiasi tipo di operazione. Trivelle, martelli demolitori, frese per asfalto, pinze per escavatori di diverse forme e misure: ogni strumento consente di gestire il lavoro in cantiere con la massima sicurezza ed efficienza.

Per maggiori informazioni: http://www.giffinoleggi.com/

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)