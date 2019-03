Boom di richieste per rottamazione-ter

“Al 21 marzo sono 443.570” annuncia il sottosegretario Bitonci



Roma, 26 mar.(AdnKronos) – “Come previsto, i dati aggiornati confermano il successo della rottamazione-ter. Al 21 marzo sono infatti 443.570 le richieste di adesione protocollate”. Lo annuncia il sottosegretario al Mef Massimo Bitonci che in una nota esprime “grande soddisfazione per questo risultato che consente ai cittadini di fare concretamente pace con il fisco italiano regolarizzando la propria posizione in maniera agevolata”.

“Quanto alla sterile polemica di questi giorni, e’ in dirittura d’arrivo la circolare omnibus da parte dell’Agenzia delle Entrate, documento che ha avuto bisogno di qualche giorno in piu’ per raccogliere tutte le istanze giunte in queste settimane e chiarire cosi’ tutti i dubbi del caso” conclude.

(Adnkronos)