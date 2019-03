Battisti: villanova (gruppo zaia), ‘scuse ignobili e fuori tempo massimo’

Venezia, 26 mar. (AdnKronos) – “Le scuse dell’assassino Cesare Battisti, dopo quarant’anni di latitanza, sono deplorevoli e fuori tempo massimo. Ha ucciso degli innocenti e le loro famiglie meritano giustizia, per cui la smetta con questo piagnisteo e paghi per intero il suo conto con la giustizia. Vuole il perdono? Lo chieda a Dio, ma qui in Italia deve restare in galera”. Cosi interviene il Consigliere regionale veneto Alberto Villanova (Zaia Presidente) in merito alle dichiarazioni rilasciate “dal terrorista Cesare Battisti che e stato arrestato e riportato in Italia solo due mesi fa e che, interrogato dalla procura milanese, ha ammesso gli omicidi di Antonio Santoro, Luigi Torregiani, Lino Sabbadin e Andrea Campagna”.

“? solo grazie al ministro Salvini se oggi l’Italia puo finalmente processare un terrorista scappato per decenni alle sue responsabilita. Una persona delle cui scuse non sappiamo che fare – sottolinea Villanova – Ha avuto 40 anni per presentarle e invece, per tutto questo tempo, ha sempre mentito a tutti. Un assassino e un bugiardo, coperto e tutelato da quella “intellighenzia” di sinistra fatta di pensatori, filosofi, scrittori secondo i quali Cesare Battisti era un martire, una vittima del “sistema”, un rivoluzionario proletario incastrato da chissa chi. Ora che il reo confesso ha ammesso di aver ucciso persone innocenti – chiede in conclusione Villanova – cosa ha da dire chi lo ha protetto per quarant’anni?”.

