A San Marino il 29 marzo e’ Gdpr Day

(Citta’ di San Marino, 26 marzo 2019) – Convegno nella Repubblica del Titano, che si allinea al Regolamento UE sulla protezione dei dati personali. Oltre al Garante di San Marino Nicola Fabiano, interverra’ anche il presidente dell’Authority italiana Antonello Soro, e il Garante europeo Giovanni Buttarelli. Trai temi affrontati nella giornata, le ispezioni, il cyber risk, le certificazioni, e il registro delle opposizioni. Nel pomeriggio tavola rotonda moderata dal presidente di Federprivacy con il colonnello Menegazzo della Guardia di Finanza ed i DPO di alcune realta’ italiane

Citta’ di San Marino, 26 marzo 2019 – A poche settimane dalla ratifica della Legge 171, che allinea la Repubblica del Monte Titano ai princi’piu’ del Regolamento UE 2016/679, il 29 marzo a San Marino sara’ “Gdpr Day”, con un convegno dedicato alla materia rivolto principalmente agli imprenditori sammarinesi.

Apriranno la giornata i saluti istituzionali del Segretario di Stato per gli Affari Interni Guerrino Zanotti, del Presidente dell’Associazione Sammarinese per l’Informatica (ASI) Fabio Andreini, del presidente dell’Associazione PID (Professionisti per l’Innovazione Digitale) Marco Berardi, e del presidente di Federprivacy Nicola Bernardi, che sara’ anche il moderatore del convegno.

Durante i lavori, il Garante Sammarinese per la protezione dei dati personali, Nicola Fabiano, parlera’ delle opportunita’ del GDPR per San Marino, mentre il Garante Italiano, Antonello Soro, presentera’ i risultati e le prospettive dei primi mesi di piena applicazione del Regolamento Europeo, e il Garante Europeo (Edps), Giovanni Buttarelli, fara’ le sue considerazioni sull’adozione da parte della Repubblica di San Marino della legge in materia di protezione dei dati personali di maggiore impatto degli ultimi anni.

Sara’ poi il turno di Marco Menegazzo, Colonnello della Guardia di Finanza, che parlera’ di ispezioni e dell’importanza del principio di accountability, e poi tocchera’ al Presidente dell’Autorita’ della Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione sammarinese, Stefano Mele, che parlera’ di cyber risk e di prevenzione dei rischi in ottica GDPR.

Ci saranno quindi due relazioni sul tema delle certificazioni di conformita’ introdotte dal Regolamento Europeo, svolte da Riccardo Bianconi di Accredia, e Riccardo Giannetti di Inveo, che illustrera’ lo schema ISDP10003, e a seguire, Massimo Castelli, delegato Federprivacy per la Repubblica di San Marino, spieghera’ come predisporre un efficace piano di adeguamento al GDPR.

Chiudera’ la mattina Maurizio Pellegrini della Fondazione Ugo Bordoni, che presentera’ l’opportunita’ di estendere il Registro delle Opposizioni italiano anche ai cittadini sammarinesi.

Nel pomeriggio, Nicola Bernardi moderera’ una tavola rotonda con il Colonnello Menegazzo alla quale parteciperanno alcuni Data Protection Officer di grandi aziende in diversi settori industriali, trai quali Mario Mosca di Banca BNL del Gruppo BNP Paribas, Pierpaolo Maio dell’ASL di Asti e Alessandria, Anna Maria Carbone dell’ Ordine degli Avvocati di Matera, Ugo Carlo di Nicolo’ di Vivaldi&Cardino, Annika Rodegher di Arca Gas, Riccardo Molinari di Mondo del Vino, e Davide De Luca dell’Associazione Calcio Catania.

La partecipazione al convegno, che si svolge al Centro Congressi Kursaal di San Marino, e’ gratuita previa registrazione obbligatoria su www.gdpr.sm.

Ufficio Stampa FederprivacyEmail: [email protected]Web: www.federprivacy.orgTwitter: @FederprivacyMobile: +39 340 2893068

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)