Petrarca Rugby: 17 Giornata Campionato U18 2018-2019 Élite Petrarca Vs Rovigo

17° Giornata Campionato U18 2018-2019 Élite Petrarca Vs Rovigo

Dopo il successo ottenuto nella partita di recupero della ottava giornata sabato scorso c’era molta attesa per vedere come avrebbero reagito i nostri storici avversari. C’era però da fare i conti con la situazione infortuni, gli organici erano tirati e c’era stato bisogno di reinventare qualche ruolo per schierare le formazioni in campo, soprattutto nelle mischie. Ne hanno fatto le spese le touches, molte delle quali risultate storte in entrambi gli schieramenti. Proprio da una touche sbagliata al 15° da parte dei nostri avversari in difesa, è scaturita la nostra prima meta, un lancio lungo che è stato raccolto e portato comodamente in meta. Sugli sviluppi del rinvio da centrocampo partenza alla mano dai nostri 10 metri e cavalcata fino in meta, trasformata. C’è stato a questo punto un abbozzo di reazione da parte dei nostri avversari che al 32° sono riusciti a marcare, trasformando e portando le squadre al riposo sul 12 a 7 per i neri.

Al rientro c’è stata ancora partita per 10 minuti poi i ragazzi del Petrarca hanno preso in mano la partita e sono andati in meta altre sei volte fissando il risultato finale sul 52 a 7.

Il risultato così rotondo non deve però far pensare ad una passeggiata di salute da parte dei neri, i nostri avversari li hanno affrontati a testa alta, ogni calcio assegnato a loro favore veniva mandato in touche, per cercare la meta. Ma molte volte i neri li hanno messi in difficoltà proprio in questa fase, il resto l’ha fatto il caldo ed una condizione atletica molto migliore da parte dei ragazzi del Petrarca. Bisogna mantenere questa condizione e recuperare gli acciaccati perché il caldo sarà ovviamente una costante d’ora in avanti.

L’articolo 17 Giornata Campionato U18 2018-2019 Élite Petrarca Vs Rovigo sembra essere il primo su Argos Petrarca Rugby.