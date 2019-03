Vicenza: gdf sequestra oltre 4,5 mln di euro a societa per evasione iva (2)

(AdnKronos) – La ricostruzione effettuata dai finanzieri, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, ponendo in evidenza la sistematicita delle condotte delittuose riscontrate e l’evidente sperequazione tra redditi dichiarati e patrimoni acquisiti, e stata valutata pienamente attendibile dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, che ha cosi disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni per l’importo complessivo di oltre 4,5 milioni di euro, pari al profitto dell’illecito penale rilevato.

In esecuzione di tale provvedimento, le Fiamme Gialle vicentine hanno sequestrato, nei confronti degli indagati, 46 beni immobili intestati a societa “schermo”, tra cui immobili residenziali, case vacanze, un ristorante e la disponibilita di un posto barca siti lungo la riviera romagnola e del Lago Maggiore, nonche disponibilita finanziarie detenute su rapporti bancari, sino al raggiungimento della cifra oggetto di misura cautelare reale.

