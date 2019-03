SNAI – Euro 2020: Italia-Liechtenstein azzurri da vittoria “extralarge”

(Milano, 25 marzo 2019) – Gli analisti spingono per una vittoria con almeno quattro reti di scarto (a 1,40) – Gli attaccanti di Mancini volano nelle scommesse sui marcatori: Quagliarella si gioca a 1,35, Kean ancora a segno vale 1,50

Milano, 25 marzo 2019 – Il cammino verso Euro 2020 e’ iniziato bene e domani e’ in arrivo una ghiotta occasione sia per la classifica del gruppo J, sia per trovare la prima vittoria “abbondante” della gestione Mancini. L’Italia aspetta il Liechtenstein nella seconda giornata di qualificazione a Euro 2020, in una partita a senso unico per i betting analyst: su SNAI vale appena 1,01 il successo azzurro a Parma, con un vantaggio abissale sugli avversari – dati addirittura a 75 – e con il pareggio a 20. Una differenza del genere non puo’ che portare in primo piano le scommesse su gol e marcatori: il tabellone punta su una vittoria con almeno quattro reti di scarto (a 1,40), cosi’ come negli ultimi precedenti tra le due squadre, il 4-0 e il 5-0 ottenuti tra il 2016 e il 2017. Per il risultato esatto l’opzione “Altro” (nella quale rientra anche un nuovo 5-0) e’ quella piu’ probabile, a 1,60, seguita dal 3-0 a 7,25. Ricchissima anche la scelta nelle giocate sui marcatori: dopo la traversa con la Finlandia, Quagliarella e’ la prima scelta, a 1,35 (alla pari con Immobile), ma volano anche Kean (per lui il bis dopo la rete alla Finlandia e’ a 1,50) e Bernardeschi (1,75). Quest’ultimo e’ in ballottaggio con Zaniolo anche per il primo assist: il bianconero vale 7,00, l’attaccante giallorosso insegue a 7,25.

Grecia in salita – E’ invece la Bosnia la favorita dell’altra partita del girone. Dopo il 2-1 sull’Armenia, Dzeko e compagni guidano a 1,75 le previsioni per la sfida con la Grecia, che invece arriva dal 2-0 con il Liechtenstein. L’infortunio di Mitroglu e’ un punto a sfavore per Anastasiadis e i suoi, che hanno perso due delle tre trasferte piu’ recenti. Il blitz a Zenica pagherebbe 5,00, il segno ‘X’ vale 3,40. Prudenti le previsioni sul punteggio finale, con l’Under favorito a 1,55 e il No Goal a 1,65.

