SALVALARTE DI LEGAMBIENTE COMPIE VENT’ANNI INIZIATIVE TRA IL 26 E IL 31 MARZO

Il gruppo Salvalarte di Legambiente Padova compie vent’anni. “In occasione dell’anniversario” – annuncia Tiziana Mazzucato, responsabile di Legambiente-Salvalarte – sono state programmate,. oltre alle aperture ordinarie, i monumenti gestiti da Legambiente-Salvalarte, Torre dell’Orologio, Piazza Capitaziato 19,Reggia Carrarese, via Accademia 7, Scuola della Carità, via San Francesco 61 e Oratorio di Santa Margherita, via San Francesco 51, , dalle , per permetterne una maggiore fruizione.”

Sabato 30 marzo, dalle ore 10.00 presso la Scuola della Carità, via S. Francesco 61 si terrà un incontro pubblico dedicato ai “Vent’anni di Salvalarte”, in cui la storia di Salvalarte sarà ripercorsa da alcuni volontari storici, seguito alle 11.00 dalla tavola rotonda “Verso una rete del volontariato ambientale-culturale a Padova” a cui sono invitati, oltre all’Assessore alla cultura Andrea Colasio e Cristina Piva del Centro Servizi Volontariato, Associazioni e realtà che si occupano della valorizzazione dei beni culturali cittadini, per creare un momento di condivisione e confronto tra tutti coloro che lavorano in questo campo.

Infine Domenica 31 apertura straordinaria di tutti e quattro i monumenti. Scuola della Carità e Oratorio di Santa Margherita: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00.

Reggia Carrarese: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00. Torre dell’Orologio: dalle 9.30 alle 18.00.”

”Salvalarte – spiega Mazzucato – è il gruppo di volontariato di Legambiente Padova nato venti anni fa, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione dei monumenti meno conosciuti o non aperti al pubblico. Nel 1999 un primo gruppo di volontari si è reso disponibile per l’apertura di un luogo di Padova dimenticato: la Scuola della Carità. Grazie alle aperture al pubblico di Salvalarte il sito nel 2007 è stato restaurato e restituito al suo originale splendore.

Oggi il gruppo Salvalarte-Legambiente Padova si occupa dell’apertura e delle visite di Scuola della Carità e oratorio di Santa Margherita, di cui si prende cura da vent’anni. Inoltre da circa un decennio apre al pubblico anche la Torre dell’Orologio e la Reggia Carrarese, quest’ultima inserita tra gli otto luoghi candidati al riconoscimento dell’UNESCO. Col lavoro dei volontari riteniamo di aver contribuito a conseguire questo traguardo.

Durante gli anni sono stati molti i siti di cui Salvalarte si è presa cura, tra gli altri, l’oratorio di San Michele a Pozzoveggiani, l’oratorio di San Bovo, la chiesa di San Luca, il palazzo Mocenigo-Querini, il ponte San Lorenzo. Col passare del tempo Salvalarte ha lasciato alcuni monumenti, affidandoli alla cura di altri gruppi”.

Legambiente Padova vuole cogliere l’occasione di questo anniversario per ringraziare i volontari per il servizio che hanno svolto e che continueranno a svolgere.

(Legambiente Padova)