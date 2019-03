Residence a Lugano, La Residenza: tutti i servizi di un hotel a prezzi convenienti

(Lugano, 25 marzo 2019) – Seducente destinazione turistica del Canton Ticino, Lugano e’ universalmente riconosciuta come una delle maggiori piazze bancarie del panorama mondiale. Caratterizzata da un’economia dinamica e in costante crescita, che contraddistingue in realta’ l’intera zona cantonale, la citta’ e’ una delle mete piu’ gettonate dagli italiani che si trasferiscono in Svizzera. Merito anche dell’incantevole scenario naturale: e’ affacciata sull’omonimo lago e circondata da picchi montuosi.

Sebbene la prospettiva di stabilirsi a Lugano sia ammaliante, il trasferimento e’ un grande passo che va valutato con attenzione. Prendere un appartamento in affitto qualche mese, cosi’ da iniziare ad ambientarsi nel Canton Ticino, e’ una avveduta strategia operativa. Circostanza in cui un residence Lugano rappresenta l’opzione migliore: l’affitto e’ a breve termine e, a differenza di quanto accade con le tradizionali formule di locazione, e’ assente il rischio di incorrere in spese non preventivate, potrete cosi’ trovar al suo interno sia monolocali che case in affitto a Lugano.

Nonostante il numero di italiani che si trasferiscono in Svizzera sia in aumento (secondo l’Ufficio federale di statistica nel 2016 gli arrivi sono stati 18.894), la necessita’ di reperire un affitto Lugano non riguarda solo chi si stabilisce oltralpe. Diverse aziende italiane (soprattutto del settore bancario) richiedono ai propri dipendenti di spostarsi nel Canton Ticino per motivi di lavoro.

Un pubblico piuttosto eterogeneo che trova nel residence La Residenza la soluzione alle proprie esigenze. La struttura mette a disposizione ben 37 appartamenti in affitto a Lugano, molti dei quali dotati di angolo cottura. L’offerta include ogni comfort: televisore, connessione Wi-Fi, lavanderia e persino uno spazio fitness ad uso esclusivo degli ospiti.

Il servizio portineria e la videosorveglianza (nelle aree comuni) sono attivi 24 ore al giorno. Oltre alla sicurezza, agli ospiti sono garantiti cambio biancheria e pulizia settimanale dell’appartamento (inclusi nel canone mensile). Sono ammessi animali domestici.

I costi di luce, acqua e gas sono a carico della struttura. L’utilizzo della sala conferenze e’ gratuito e con un supplemento di soli 150 CHF e’ possibile usufruire anche del parcheggio. La proposta de La Residenza non ha nulla da invidiare a quella di un hotel, ma e’ accessibile ai prezzi di un residence.

La prima colazione viene consumata nella pasticceria Florean, che si trova nello stesso stabile e vanta prodotti di ottima qualita’. Grazie alle convenzioni stipulate con diverse strutture ricettive, i clienti beneficiano di importanti sconti in rinomati ristoranti.

La Residenza assicura altre ragguardevoli comodita’: e’ a due passi dal centro citta’ e vicinissima al Lago di Lugano. A soli 100 metri dalla struttura troviamo una stazione della funicolare che porta al Monte Bre’, dal quale si gode di una vista mozzafiato sulle Alpiu’ e sul golfo del Ceresio.

Insomma se state cercando residence, case, appartamenti o monolocali in affitto a Lugano siete nel posto giusto.

Per mettersi in contatto con La Residenza sono disponibili vari canali. E’ possibile chiamare i numeri +41 (0)91 976 1719 e +41 (0)79 937 8061, inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] o ricorrere al modulo per la richiesta di informazioni presente sul sito.

